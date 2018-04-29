Виктор Чобану: Надеюсь, что жители столицы сделают правильный выбор...

В интервью порталу ТРИБУНА известный политический аналитик Виктор Чобану рассказал о выборах столичного примара, о том как распределятся голоса, у кого какие шансы пройти во второй тур и победить, и какова, на его взгляд, ситуация с выборами в Бэлць, а также о других важных аспектах политической жизни.

Т.: До выборов примара столицы осталось меньше месяца. Какова, на Ваш взгляд, ситуация на данный момент?

В.Ч.: Я хотел бы увидеть достоверный опрос, чтобы быть более точным. Те, которые проводились, не являются достоверными. Дело в том, что у нас есть только три кандидата с реальными шансами, а двое из них – кандидаты власти. Все остальные действуют либо в интересах партии, либо по «заданию» власти. Теоретическая конструкция холдинга с «единым проевропейским кандидатом» — ложный путь и манипуляция. Те, кто продолжает продвигать эту идею, играют на руку власти.

Т.: Могли бы Вы дать краткое описание особенностям кампаний каждого из кандидатов с реальными шансами на должность примара?

В.Ч.:Кандидат ДПМ Сильвия Раду по полной использует административный ресурс власти, СМИ холдинга и финансовую составляющую. Она самый «обеспеченный» кандидат с этих точек зрения. Она выведенный лабораторным путем «успешный менеджер», призванный убедить нас в том, что эти выборы вне политики. Выборы это всегда политика.

Кандидат ПСРМ Ион Чебан с самого начала имеет все шансы на участие во втором туре, потому что за ним серьезная партия, ресурсы которой можно смело сравнивать с ресурсами ДПМ, и у него на левом фланге нет конкурентов.

Единый кандидат ППДП, ПДС и ЛДПМ Андрей Нэстасе является единственным по-настоящему проевропейским и антиолигархическим кандидатом. Его миссия, на первый взгляд – невыполнимая, при гораздо более скромных ресурсах преодолеть этих двух кандидатов власти. Думаю, что ему это вполне по силам, если ресурсы будут компенсированы явкой избирателей.

Т.: В какой мере Андрею Нэстасе и Майе Санду удалось до сих пор мобилизовать проевропейский столичный электорат?

В.Ч.: Думаю, что сейчас у них первый этап кампании, кстати, очень короткий, и они еще не включили все двигатели.

T.: Как, по Вашему мнению, распределятся голоса уинионистского электората в Кишинэу?

В.Ч.: Между ЛП, которая отчаянно пытается удержаться на этом сегменте, и ПНЕ, которая пытается занять место либералов. У кандидатов обеих партий шансов нет, но они будут бороться между собой за освободившийся сегмент.

T.: Кто, по Вашему мнению, выйдет во второй тур выборов и одержит в них победу?

В.Ч.: Кандидат ПСРМ несомненно выйдет во второй тур, а Андрей Нэстасе – единственный антиолигархический кандидат, будет бороться с Сильвией Раду, которая не более чем миф, мыльный пузырь, искусственно надутый властью. Я надеюсь, что жители столицы в состоянии отличить миф от реальности.

T.: Эксперты и социологи говорят о важном сегменте электората, который еще не определился. У кого больше шансов привлечь его?

В.Ч.: В любой кампании идет борьба за этот сегмент, который в конечном итоге может склонить чашу весов. В зависимости от интенсивности избирательной кампании, от красноречия кандидатов, этот сегмент может разделиться между ними, но в какой пропорции – мы не можем знать сейчас. Неопределившиеся избиратели, которых кандидатам не удастся убедить, легко могут стать теми, кто не будет участвовать в выборах.

Т.: Какова на Ваш взгляд ситуация с выборами в Бэлць?

В.Ч.:Там битва состоится между кандидатом НП (в последний момент один из двух кандидатов должен отказаться от участия в пользу другого) и представителем ПСРМ. Казалось бы, шансы НП гораздо выше, но не будем забывать, что эта партия чемпион по количеству ее незаконных исключений из предвыборной гонки.

Т.: В какой степени выборы в Кишинэу и Бэлць повлияют на осенние парламентские выборы?

В.Ч.: Несомненно, это будет репетицией парламентских выборов. Поэтому ставки чрезвычайно высоки. Если представители власти одержат на этих выборах победу (а кандидаты ПСРМ для них запасной вариант), тогда судьба осенних выборов предрешена. И наоборот – если оппозиция выиграет, тогда ее позиции на парламентских выборах будут благоприятными.

Т: Благодарим Вас!

Андриана Кептине