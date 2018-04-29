ТОП-10 действий/инициатив, которыми удивили кандидаты на должность примара столицы

Избирательная кампания выборов столичного примара в самом разгаре, а кандидаты удивляют нас своими действиями и инициативами. ТРИБУНА составила условный рейтинг этих инициатив и предлагает его вашему вниманию.

1). Концепция умного города от Иона Чебана

Кандидат ПСРМ на должность примара столицы Ион Чебан в ходе пресс-конференции представил свою концепцию масштабного преобразования Кишинева в умный город с использованием новейших технологий. Такую концепцию претендент на должность примара столицы предлагает впервые.

2). Идея Андрея Нэстасе, как примэрии стать совладелицей новых предприятий

Лидер партии «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП) и кандидат в столичные примары Андрей Нэстасе, которого поддерживают ППДП, ПДС и ЛДПМ, предложил, чтобы примэрия оказывала содействие вновь созданным предприятиям взамен на 15% их акций. Эта идея довольно привлекательна, и может принести Андрею Нэстасе дополнительные голоса избирателей.

3). Рекламная кампания Регины Апостоловой

Предвыборная кампания кандидата в столичные примары от партии «Шор» Регины Апостоловой насколько проста, настолько и эффективна. Она, наряду с лидером партии Иланом Шором, ссылаются на все хорошее, что было сделано в Орхей, обещая сделать то же самое в Кишинэу. Это совершенной новый подход для нашего города, и он несомненно убедит некий сегмент избирателей.

4). Цветочный ковер Сильвии Раду

Огромный цветочный ковер в сквере перед Кафедральным собором, сделанный по распоряжению Сильвии Раду, вызвал критику одних и восторг других жителей и гостей столицы. Как бы то ни было, ковер из живых цветов привлек внимание общественности, и несомненно, сделал Сильвию Раду еще более известной среди избирателей.

5). Предложение Валерия Мунтяну передать аэропорт в собственность муниципалитету

Еще одной идеей, привлекшей внимание общественности, стало предложение кандидата в примары от ЛП Валерия Мунтяну. Он предложил передать Кишиневский международный аэропорт в собственность муниципалитета. Насколько эффективной с избирательной точки зрения была эта идея, покажут результаты выборов.

6). Идея Василия Костюка ввести единую программу управления Кишиневом

Кандидат от партии «Демократия Дома» на должность генерального примара столицы Василий Костюк пригласил на переговоры всех претендентов на должность примара от проевропейских партий. Он хотел обсудить с ними единую программу управления городом.

7). Зарубежное турне Иона Чебана (Минск, Москва, Будапешт)

Кандидат ПСРМ в столичные примары Ион Чебан удивил своим зарубежным турне, посетив Минск, Москву и Будапешт. Так он продемонстрировал, какие города послужат ему примером в управлении столицей.

8). Турне Андрея Нэстасе по Румынии

Точно так же поступил и Андрей Нэстасе, который совершил турне по Румынии. Он посетил целый ряд городов, которые успешно управляются властями, заявив, что готов перенять этот положительный опыт.

9). Идея Максима Брэила провести аудит

Кандидат в примары от Народной партии Республики Молдова Максим Брэила заявил, что первое его распоряжение будет о проведении аудита всех структур примэрии. Это интересная идея, которая может понравиться определенному сегменту электората.

10). План Регины Апостоловой с детскими садами

В ходе брифинга для прессы кандидат в примары от партии «Шор» Регина Апостолова обещала, что до 1 декабря 2018 года кардинально решит проблему с питанием в детских садах. Так как это очень наболевший вопрос, не исключено, что эта инициатива понравится многочисленным избирателям.