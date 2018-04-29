Что происходит за кулисами предвыборной борьбы

В то время как общественность пристально следит за гонкой за крупнейшие примэрии страны – Кишинэу и Бэлць, за кулисами этой битвы идет еще более ужесточенная борьба – между президентом Додоном и правящей властью. А идет эта битва на «приднестровском фронте».

В последние месяцы в нашей стране идет жесткая борьба между президентом и властью за продвижение по приднестровскому направлению. Началась эта борьба тогда, когда президент Додон объявил, что скоро появятся предпосылки для урегулирования приднестровского конфликта. Глава государства заявил, что после конфронтации России с Западом, эти две крупнейшие мировые силы приступят к поиску точек соприкосновения и общих интересов. Более того, они попытаются сообща решить приднестровскую проблему, потому что этот регион находится на рубежах ЕС и НАТО, а Россия, согласно высказанному ранее мнению, относится к Приднестровью как к «чемодану без ручки, который и нести трудно, но и бросить жалко».

Прознав про эту возможность, президент Додон начал основательно готовиться к решению приднестровской проблемы. Это и частые визиты в Москву, и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, и встречи с приднестровским лидером Вадимом Красносельским, с которым даже был согласован «пакет из 8 пунктов», а также ряд других мер подобного рода. Но, в момент, когда Додон начал активно продвигаться по данному направлению, активизировалась и правящая власть.

Так, в конце прошлого года был открыт мост через Днестр в селах Бычок и Гура Быкулуй, были подписаны четыре протокольных решения между Кишинэу и Тирасполем, а недавно продвинулся процесс с земельными участками, которые фермеры из Дубэсарь не могли обрабатывать из-за препятствий, чинимых Тирасполем. Также был решен вопрос с приднестровским автотранспортом, который теперь сможет циркулировать с нейтральными регистрационными номерами, были найдены решения для румынских школ региона и др. И кстати, все эти события произошли в преддверии новой встречи Игоря Додона с Вадимом Красносельским, а доказательством того, что власти сделали все возможное, чтобы затмить эту встречу, является то, что именно в тот день существенно активизировалась вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник, которая приняла участие в большой тематической передаче на ТВ (будто в другие дни нельзя было провести эту передачу).

Эта активизация властей вызывает ряд вопросов. Некоторые из них касаются способов, использованных для принятия этих решений, а также мнений, утверждающих, что за этим стоят договоренности между Кишинэу и Тирасполем. А это порождает другие вопросы, как например, почему эти договоренности не были достигнуты ранее, и почему эти решения довольно опасны и невыгодны для Республики Молдова. Власть не реагирует на критику, а это подтверждение тому, что эти действия предпринимаются намеренно. Наверное, ставки крайне высоки, и власть не может себе позволить отклониться от главной цели, а она, похоже, заключается в решении приднестровской проблемы.

В итоге, эта активность, проявленная двумя лагерями одновременно, наводит нас на мысль о том, что высказывание президента о том, что вскоре появятся предпосылки для урегулирования приднестровского конфликта, обоснованно, серьезно и верно. И снова возникает вопрос: Уж не проводятся ли выборы в Кишинэу и Бэлць с целью замаскировать более жесткую борьбу, чем та, что предусматривает избрание двух примаров?

Думитру Спэтару