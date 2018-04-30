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Экономика
Заградительные пошлины США ударили по Молдавскому металлургическому заводу
30.04.2018

Молдавский металлургический завод, находящийся в Рыбнице, почувствовал на себе влияние американских заградительных пошлин.

Конкуренты предприятия перенаправили свою продукцию в Европу, и на традиционных для ММЗ рынках возник переизбыток металла. Из-за этого снизились закупочные цены на сталь и прокат. 
Распоряжение о введении тарифов на импорт стали и алюминия из всех стран, за исключением Канады и Мексики, президент США Дональд Трамп подписал в марте. Согласно нему единые пошлины на ввоз стали в страну составили 25%, на ввоз алюминия - 10%. За счет введения импортных пошлин американцы рассчитывают увеличить загрузку собственных мощностей с 72% до 80%.
- После введения американских пошлин турецким производителям пришлось переориентироваться. Часть своей продукции они стали отправлять на европейские рынки, включая Румынию, которая является одним из наших крупных потребителей. Естественно, из-за роста предложения снизились цены на готовую продукцию, – рассказал генеральный директор предприятия Сергей Корнев.

Только в апреле ММЗ потерял около 50 долларов на каждой тонне. Эти потери не стали фатальными, пока Молдавский металлургический работает с прибылью.

- Конечно, это для нас ощутимо, но, можно сказать, не убыточно. Мы всё-таки работаем с положительной маржой, но пока не так, как хотелось бы, – отметил Сергей Корнев.

Пока главным риском для предприятия является невозможность точно спрогнозировать развитие дальнейшей ситуации на рынке. Остается также неизвестным, сколько времени продлится действие заградительных пошлин и какие ответные меры примет Европейский союз.

В Еврокомиссии прорабатываются два сценария защиты своего внутреннего рынка от наплыва продукции, прежде поставлявшейся в США: введение квот на импорт металла либо лицензирование предприятий, имеющих право поставлять свою продукцию в ЕС. Однако пока это лишь предложения, окончательное решение не принято.

Тем не менее, пока завод будет работать по ранее утвержденному бизнес-плану. Согласно нему предприятие за год должно произвести 650 тысяч тонн готовой продукции. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Из-за изменения рыночной конъюнктуры в апреле завод сбавил обороты, но гендиректор предприятия уверен, что это временное явление. 


 
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