Воронин рассказал, примут ли участие коммунисты в выборах в парламент

Лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин в эфире радиостудии Sputnik рассказал, в каком избирательном округе будет баллотироваться на парламентских выборах.

Глава Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин в интервью Sputnik рассказал, что руководимое им политформирование примет участие в парламентских выборах, которые должны состояться в конце этого года.

Осенью 2018 года истекает мандат нынешнего состава парламента Молдовы. Согласно действующему законодательству, выборы проводятся не позднее чем в трехмесячный срок после истечения действия полномочий парламента или роспуска высшего законодательного органа. Таким образом, ближайшие парламентские выборы могут быть организованы в период 30 ноября 2018 — 28 февраля 2019 года.

В этот раз они пройдут иначе — по смешанной избирательной системе. Это значит, 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

"У нас есть другие варианты? Понятное дело, что будем участвовать", — сказал Воронин, который не раз критиковал переход к смешанной системе выборов.

Он еще раз отметил, что представители действующей власти хотели всеми силами удержаться, поэтому избирательная система и была изменена. И это, как добавил политик, несмотря на то, что европейские и международные структуры говорили, что подобный шаг не надо было не надо делать.

"Да, мы будет участвовать в этих выборах. Посмотрим, что произойдет до этого, так как есть еще время, а также на то, как себя будут вести эти европейские и международные структуры", — сказал Воронин.

Лидер молдавских коммунистов отметил, что в руководимой им партии достаточно честных людей, которые будут выдвигаться по одномандатным округам.

На вопрос о том, будет ли он баллотироваться кандидатом от какого-либо одномандатного округа, Воронин сказал, что пока ни он, ни члены его команды над этим не думали.

Информация об одномандатных округах будет опубликована в "Официальном мониторе" до выборов в высший законодательный орган республики. Избирательный порог для партий или социально-политической организации составляет 6%, а для избирательного блока, вне зависимости от того, из скольких партий он сформирован, — 8%