Молдавский сомелье продал в Лондоне известной певице Рианне и ее другу вино за две с половиной тысячи долларов

Родион Продан работает в престижном мишленовском ресторане в британской столице, карта вин которого составляет более 500 наименований

Родион Продан добился успеха на поприще знатока вин в Лондоне. Он продает вина, которые стоят больше двух тысяч долларов, знаменитым и богатым. В интервью молдавскому журналисту, пишущему о вине и виноделии Ангелине Таран, Родион Продан признался:

- В последнем ресторане, где я работал, в карте было вино за 1,9 тысяч фунтов Chateau Lafite Gran Cru 1985 г. Это вино заказала певица Рианна со своим другом.

Родион Продан из Кишинева. В интервью он рассказал, что первый раз попал в Лондон в 20 лет, хотел просто денег подзаработать. В вине уже тогда что-то понимал, так как закончил профильное учебное заведение. А девушка, которой Родион хотел понравиться, сказала, что из него получится сомелье. Поначалу он даже не знал, что это такое.

Родион учился искусству сомелье в Лондоне и в Москве. Прошел несколько уровней обучения. Работал в российской столице, в британской – только сначала в качестве помощника сомелье. И только набравшись опыта, свободно ориентируясь в винных картах, состоящих их 500-600 наименований, он стал самостоятельным специалистом. В Лондоне его приняли в мишленовский ресторан, где он продает вино знаменитостям.