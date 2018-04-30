МВД предлагает регламент эвакуации автомобилей на специальные стоянки

Если автомобиль припаркован неправильно, тогда будет эвакуирован на специально обустроенную парковку, откуда владелец сможет забрать его только после того, как оплатит стоимость эвакуации и стоянки. В случае если автомобиль припаркован правильно, но мешает дорожному движению, например, на трассах прохождения официальных делегаций, будет перемещен в непосредственную близость. В этом случае расходы будут покрыты из средств государственного бюджета. Министерство внутренних дел предлагает на публичное обсуждение регламент, который определяет порядок эвакуации транспортных средств, которые создают препятствия для дорожного движения, передает IPN.

Согласно положениям Кодекса о правонарушениях, транспортные средства, припаркованные неправильно, могут быть эвакуированы в подразделения полиции, расположенные поблизости совершенного правонарушения. Поскольку оборудованных мест для этих целей недостаточно, и нет специальных автомобилей для подъема и эвакуации транспортных средств, власти намерены прибегнуть к услугам экономических агентов, которые будут устанавливать тарифы на эвакуацию и стоянку машин.

В случае если транспортные средства будут эвакуированы на стоянки подразделений полиции, будут применяться тарифы, установленные правительством. В периметрах городов и районных центров стоимость эвакуации транспортного средства составляет 250 леев, а в пригородах – между 300 и 350 леями, в зависимости от типа автомобиля. В зависимости от времени нахождения машины на специальных парковках, будет рассчитываться и стоимость парковки: 15 леев в час в первые пять дней и 200 леев за сутки, если срок больше. В случае автобусов, плата за въезд на территорию парковки будет составлять 550 леев, стоянка на срок до пяти дней – 20 леев в час, а стоянка на срок более пяти дней – 360 леев за 24 часа. Для грузовых автомобилей и прицепов длиной более семи метров, размер сборов растет.

В другом проекте, МВД предлагает водителям, управляющим транспортными средствами в состоянии опьянения, аннулировать водительские права с возможностью их возврата только после сдачи экзамена по вождению или после посещения, в некоторых случаях, курсов антиалкогольной и антинаркотической подготовки.