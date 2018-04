ВИДЕО - Music Clip The Motans и Inna выпустили клип на новый хит После того, как The Motans запустили песню «Nota de plată» с Инной, завоевавшую румынскую аудиторию, они решили продолжить сотрудничество.

«Pentru că» – это песня об искренней, невинной, трогательной любви, написанная Инной, The Motans (Денис Роабеш), Marco&Seba (Марчел Ботезан и Себастьян Барак). Видеоролик песни «Pentru că» был снят и срежиссирован NGM Creative (Богдан Пэун и Александр Мурешан), с которыми оба артиста сотрудничали для «Nirvana», «Drama Queen», «Jackpot», «Lilith» и «Friendzone». После запуска, видео «Pentru că» собрало всего за один день около 430 000 просмотров на YouTube.

