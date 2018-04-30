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Экономика
Молдова «завалила» яблоками Индию, теперь «возьмется» за Россию
30.04.2018

Власти Молдовы рассчитывают увеличить экспорт фруктов в Россию после проверок местных фермерских хозяйств экспертами Россельхознадзора, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов.

Сегодня страна поставляет овощи и фрукты в 80 государств. Только в прошлом году слив, яблок и винограда отправили за границу на общую сумму свыше миллиарда долларов. Рост экспорта по некоторым позициям превысил 30%. Наиболее востребованным молдавский урожай оказался в Румынии, Польше и Болгарии. Модавские яблоки и виноград также появились в этом году на индийских прилавках.

Страна начала осваивать и новые культуры. Так, в прошлом году Молдова впервые выступила в роли поставщика ягод: клюквы, смородины и ежевики.


 
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