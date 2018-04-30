Ставшая в 17 лет мамой, молдаванка уехала в Италию и стала владелицей ресторана

Раиса Канду родилась в селе Яловенского района. Когда ей было 19, она со слезами на глазах оставила своего двухлетнего сынишку со своими родителями и уехала работать в Италию.

- Мне было очень сложно, я спала в лесах, потом добралась до Венеции, где то ела, то нет, - рассказывает Раиса.

Первой ее работой был уход за пожилой женщиной в Венеции. Там она работала 7 месяцев.

- Так было до 2002 года, когда были легализованы все иностранцы, у которых было стабильное рабочее место. Тогда хозяева заключили со мной контракт и сделали мне разрешение на пребывание в стране, - рассказывает Раиса.

Спустя 3 года она вернулась домой и решала взять сына с собой. В Италии она отправила его в школу, а сама работала. Денег не хватало, зарплата была низкой, аренда – высокой. Тогда она нашла работу в ресторане. Ей всегда нравилось готовить, но работать пришлось официанткой, потом менеджером. Платили хорошо, но работала без выходных и праздников, по 14 часов в день. Длилось это 15 лет.

- Жители Венеции говорили мне, что мне нужно открыть что-то свое. Очень хвалили меня, - говорит Раиса.

В 2017 году, после 18 лет тяжелого труда, Раиса смогла открыть в Венеции собственный ресторан итальянской кухни. Она откладывала деньги, а также взяла кредит на 350 тысяч евро.

В этом году ее сыну Юрию исполнилось 20 лет. Он поступил в университет Болоньи.

- Все, чего мы с моим ребенком достигли, стало возможным благодаря тому, что мы обещали не разочаровывать друг друга, и мы выросли вместе, - сказала Раиса.

Журналисты спросили у Раисы, не является ли она родственницей спикера Андриана Канду.

- Насколько мне известно, мы далекие родственники, но лично я никогда его не знала, - сказала женщина.