Кишинёвский зоопарк открывается сегодня после ремонта. Его сделали впервые за последние 15 лет. В зоосаде отремонтировали парадную лестницу, обновили тротуары и украсили территорию цветами.

Также были отремонтированы шесть вольеров для зверей. Зоопарк закрыли на ремонт в начале месяца. За это время там появился новый обитатель - маленький крокодил. А в ближайшее время администрация планирует закупить новых экзотических животных, в том числе жирафа.

Стоимость билетов в зоопарк варьируется от пяти до 30 леев.