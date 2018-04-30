30 Апреля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Происшествия
На молдо-украинской границе была обнаружена бомба
30.04.2018

Об этом порталу deschide.md сообщил читатель.Опасная находка была сделана минувшей ночью на КПП Кучурган-Первомайское в направлении выезда из Украины.

Позже данная информация была подтверждена главой Пограничной полиции Фредолином Лекарь.

– Минувшей ночью на КПП Кучурган в BMW X5 с болгарскими регистрационными номерами была обнаружена бомба с 370 граммами взрывчатого вещества,

– отметил он. Он также сообщил, что в машине находилась семья из Украины, обладающая также “гражданством” Приднестровья. На место происшествия были вызваны саперы, которые изъяли взрывоопасный объект. Инициировано расследование.


 
Количество просмотров:
60
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.