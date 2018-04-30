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Политика
Николай Дудогло покинул ДПМ, сделав выбор в пользу организации „Новая Гагаузия”
30.04.2018

Николай Дудогло покинул Демократическую партию и сложил мандат депутата парламента после того, как руководство партии потребовало, чтобы он выбрал между статусом члена партии и основателя общественной организации "Новая Гагаузия". На своей странице в Фейсбуке политик написал, что рад был сотрудничеству с коллегами из ДПМ, подчеркнув при этом, что порой приходилось  воздерживаться от голосования по проектам, из-за своего взгляда на вопрос. 

Николай Дудогло отметил, что продолжит общественно-политическую деятельность в рамках общественной организации „Новая Гагаузия”, которая стремится внести вклад в возрождение Гагаузии.

„Убежден, что настало время сделать Гагаузию сильным регионом, моделью национального развития автономно-территориального образования Республики Молдова в рамках действующего законодательства. Этого хочет наш народ и это будет полезно всей стране”, - отметил он.
Ранее, ДПМ отмечала в пресс-релизе, что цели, продвигаемые Николаем Дудогло в рамках движения „Новая Гагаузия” являются несовместимыми со статусом члена ДПМ и демократической фракции в парламенте.


 
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