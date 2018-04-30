Наши за границей: Как молдавская певица улетела учиться в Токио и вышла замуж за седовласого японца

Елена Йову - наша соотечественница, а еще - певица. Не так давно она отправилась в Японию, где вышла замуж, сообщает SHOK.md.

В марте 2018 года она закончила факультет права в Университете Хитоцубаси, она активно участвует в мероприятиях, организуемых посольством Молдовы в Токио — недавно на одном из таких событий она выступила в качестве певицы и модератора.

А свадьба была совсем недавно — 16 апреля. Елена вышла замуж за японца Макато Эндо. Пара сыграла свадьбу в Хиэ-дзиндзя (это синтоистский храм в специальном районе Минато в Токио — прим.ред.)

Торжество проходило по японским традициям. Кстати, на свадьбе присутствовал и посол Молдовы в Японии Василий Бумаков вместе с супругой Людмилой.