30 Апреля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Нацбанк меняет правила валютных операций в Молдове
30.04.2018

С 1 мая правила осуществления платежей и переводов в валютных операциях будут упрощены в соответствии с Положением об условиях и порядке осуществления валютных операций, утвержденным Национальным банком Молдовы (НБМ). Также были упрощены правила для платежей и переводов в валютных операциях.

Поправки в регламент приняты, потому что технический прогресс у нас в Молдове не стоит на месте, и новые электроенные технологии требуют новых подходов.

В результате, с 1 мая 2018 года физические и юридические лица смогут осуществлять определенные безналичные платежи и переводы в сумме до 10 000 евро без предоставления обосновывающих документов.А определенные операции, без предоставления обосновывающих документов, с наличными деньгами станут возможны на сумму до 10 000 евро для физических лиц и до 5 000 евро для юридических лиц.


 
Количество просмотров:
89
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.