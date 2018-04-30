В Молдове будут отбирать водительские права: по какой причине

Уголовный и административный кодекс Молдовы могут пополниться новыми статьями, касающимися наказания за вождение в нетрезвом виде. В частности, министерство внутренних дел предлагает ввести такое понятие как "предварительное изъятие прав". Это означает, что у водителей, попавшихся на езде в нетрезвом виде, или совершивших правонарушение в состоянии алкогольного опьянения, права будут отбирать сразу же, еще до того, как судебная инстанция назначит наказание. Если автомобиль нельзя передать другому лицу, машину отправят на ближайшую полицейскую парковку.

МВД предлагает пересмотреть нормы определения состояния легкого алкогольного опьянения. На данный момент его показатели колеблются в пределах 0,3-0,5 г/л в крови, и 0,15-0,3 мг/л в выдыхаемом воздухе. В свою очередь, в поправках разработанных министерством, предусматриваются пределы 0,2-1 г/л в крови и 0,1-0,5 в мг/л в выдыхаемом воздухе.

В случае вождения в состоянии сильного алкогольного опьянения или же под воздействием наркотиков, отделаться штрафом уже не получится. МВД предлагает исключить из соответствующей статьи Уголовного кодекса денежное наказание и оставить только лишение прав на управление автомобилем от трех до пяти лет.

Законодательные поправки предусматривают также и механизм восстановления прав. Получить водительское удостоверение можно будет только после пересдачи экзамена на вождение и прохождения антиалкогольной программы.

В то же время, автомобилистов ждут определенные послабления. Если езда в нетрезвом виде попадает под действие административного кодекса, срок лишения прав составит от шести месяцев до одного года. На данный момент эти сроки составляют от двух до трех лет.