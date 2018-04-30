Пока рейтинг Путина бьет рекорды в Молдове, Кишинев решил... объявить "войну" Москве

Вашингтон беззастенчиво навязывает конфронтацию с Кремлем. В слушаниях в конгрессе, связанных с утверждением в должности, новый госсекретарь США Майк Помпео рассказал о планах вооружить «смелых молодых людей» с Украины и из Грузии для войны с Россией. Также экс-глава ЦРУ отметил, что «этот список намного длиннее», и выразил уверенность, что у него «будет возможность внести корректировки», пишут "Ведомости".

Несмотря на то, что «смелые молодые люди» из Молдовы не были прямо названы, очевидно, что молдавская карта также используется в игре. Тем более, что недавно спикер парламента Канду сам заявил о готовности «научить Трампа, как бороться с путинской Россией». А Кишинев находится на «передовой линии российской гибридной кампании». Хватит ли молдавскому народу мудрости уклониться от той опасной роли, которую ему пытаются навязать Вашингтон и нынешнее руководство страны в конфронтации с Москвой?

Холодная война 2.0 – ситуация выходит из-под контроля

Целый ряд событий отлично встраивается в арсенал средств глобальной гибридной войны и точно указывают, что мир вступил в новую фазу, когда такие признанные международные институты предотвращения мировых конфликтов, как Совет Безопасности ООН, оказались неэффективными и проигнорированными. И генсеку ООН Антониу Гутеррешу пришлось озвучить то, о чем ранее говорили аналитики разных стран: «Ясно, что холодная война вернулась. Но есть разница между тем, что было раньше, и ситуацией сейчас... Во время холодной войны существовали функции для диалога, контроля и коммуникации, чтобы в случае возникновения риска конфронтации гарантировать, что события не выйдут за рамки. Теперь этих механизмов нет».

А это значит, что ожидать можно чего угодно, и вероятен самый ужасный сценарий. Сегодня глобальные игроки (и мир вместе с ними) ходят по лезвию ножа. США и Россия вступают в силовое соприкосновение в прокси-войнах в Сирии и в Украине. Это продемонстрировал и ракетный удар США и их союзников по Сирии, и недавний обстрел российскими кораблями сирийского населенного пункта Хама, где кроме боевиков ИГИЛ (запрещенной в Россиии организации - прим.ред.) действовали и американские наемники, а, возможно, и военспецы Пентагона. О том, что США и НАТО ведут подготовку вооруженных сил Украины и снабжают Киев оружием известно уже давно. Но на днях власти самопровозглашенной ДНР сообщили, что военные НАТО обстреливали населенный пункта Ясиновата. А Пентагон в свою очередь заявил, что против ВВС США в Сирии велись радиоэлектронныеатаки. Подразумевалась Россия.

И вот в этой очень опасной обстановке такие страны, как Молдова, где есть неразрешенный территориальный конфликт, действуют крайне неосмотрительно. Временами официальный Кишинев ведет себя как новобранец, попавший на передовую. И этому «новобранцу» теперь даже кажется, что он лучше генерала знает, что нужно делать, чтобы одержать победу.

Канду в роли наставника Трампа

По крайней мере, такое впечатление возникает после знакомства с заявлениями спикера молдавского парламента в издании Newsweek. Здесь Андриан Канду выступает в роли многоопытного и успешного борца с вмешательством России во внутренние дела страны, который может помочь Вашингтону искоренить «подобные посягательства». Канду подчеркивает, что молдавская власть постоянно «ищет новые способы отпора этому незаконному влиянию». И вместе с коллегами из Грузии и Украины добилась «больших успехов в своих усилиях».

Эти высказывания спикера многие политики в Молдове сочли курьезными. Интернет-портал Unimedia.info провел опрос депутатов парламента из разных партий, но даже коллеги Канду, демократы, не смогли объяснить, чем же Молдова может помочь США в борьбе с российским вмешательством.

Искусный троллинг

На самом деле смысл заявлений председателя парламента раскрывается сам собой, если их воспринимать как искусный троллинг.

Те, кто следят за темой так называемого «российского вмешательства» в выборы в США, знают, что до последнего момента обвинения концентрировались на фигуре Дональда Трампа. И получается, что именно его «поддел» Андриан Канду. Кроме того, объектом насмешек спикера стала сама политическая конструкция американского общества. Оказалась, что она является очень хрупкой и неспособной противостоять даже небольшому влиянию извне.

На днях был рассекречен доклад спецкомитета по разведке палаты представителей американского конгресса на тему «российского вмешательства» в выборы 2016 года. Следователям не удалось обнаружить доказательств сговора Трампа с Москвой. А пресловутое «досье» на американского президента было проплачено избирательным штабом Клинтон. И два главных вывода, вытекающих из доклада о том, что и республиканцы, и демократы оказались не на высоте и о «российском вмешательстве» подтверждают коррумпированный и уязвимый характер политической системы США.

Таким образом, Канду попал в самое больное место. И предложение помощи от страны-неудачника, в которой все сверху донизу пронизано коррупцией, преследуются инакомыслящие и политики (что подтверждает недавний доклад госдепа), - то еще издевательство.

Зачем Канду высмеивает Грузию, Украину и самого себя?

Вне всякого сомнения, троллингом выглядят и слова молдавского спикера о «больших успехах» Грузии и Украины.

Утрата части территорий и перспектива новых вооруженных конфликтов (на Украине боевые действия продолжаются и сейчас) не могут быть выданы за достижения в области безопасности. Как показывает опыт, спасением не будет даже вхождение данных государств в ЕС и НАТО. Что с того, что страны Прибалтики получили членство в этих организациях? Разве не они сегодня будоражат мир угрозой российского вторжения, тратят на оборону огромные для них денежные средства, и все равно не чувствуют себя защищенными?

Но что еще более интересно, протроллил Канду и самого себя.

Во-первых, общеизвестно, что молдавский режим способен существовать только до тех пор, пока получает поддержку из Вашингтона и слепо выполняет все директивы, поступающие оттуда. Главные из них - в области безопасности и борьбы с российским влиянием. И чтобы выстроить хорошие отношения с США, некоторым партиям приходится платить немалые суммы лоббистам для организации встреч с конгрессменами и чиновниками госдепа. И даже эта публикация в Newsweek, возможно, была профинансирована. В такой ситуации глупо рвать на груди рубашку – все равно никто не поверит.

Во-вторых, некоторые политики около 10 лет получали миллионы и информационную выгоду, эксплуатируя российский контент на телеканале. Не далее как в 2016 году доходы Канду от одного из телеканалов составили 11,5 миллиона леев. Не это ли спикер имеет в виду, когда в своей статье говорит, что «мы годами имели дело с российским вмешательством»?

И, в-третьих, несмотря на запреты информационных и аналитических программ, высылки журналистов, деятелей культуры, объявление персоной нон грата российского вице-премьера, дипломатическую войну, рейтинг Владимира Путина в Молдове бьет рекорды. А уровень доверия и поддержки самого Канду в опросах составляет всего 1 процент. Что это за борьба, если она приводит к росту авторитета оппонента и снижает до уровня плинтуса собственный рейтинг? Ничего себе наставник отыскался для Трампа!

Молдова в игре

Рвение, которое проявляет одно из первых лиц Молдовы в гибридной войне США против России, неминуемо приводит нас к вопросу: будет ли Вашингтон вооружать для войны с Москвой «смелых молодых людей» и из нашей страны? Напомним, что в конгрессе Майк Помпео такую роль отвел Грузии и Украине. Последние действия молдавских властей точно указывают, что подобные планы мы исключить не можем.

Неожиданный визит группы американских генералов и адмиралов в Молдову, открытие офиса НАТО в Кишиневе, общая политика в области безопасности с Украиной и Грузией, инициативы по созданию совместных батальонов с этими государствами, а также Румынией, запреты российских новостей и аналитики, желание убрать из эфира российские развлекательные программы и заменить их американскими (такой проект финансирует посольство США), участие в высылке дипломатов РФ и другие действия показывают, что Вашингтон включил нас в общий фронт. Ему очень нужно, чтобы Кишинев, Киев, Тбилиси и Бухарест были в одном строю. И поэтому усилия в данном направлении будут возрастать.

Когда случится обострение?

Лента событий последних дней оказалась «говорящей».

Молдова и Румыния подписали план двустороннего военного сотрудничества. Предусмотрены действия по совместному обучению и подготовке военнослужащих Республики Молдова и Румынии. Румынское правительство займется реформированием и модернизацией оборонного сектора нашей страны, укреплением двусторонних отношений в области обороны.

Группа экспертов НАТО находится в Молдове с целью мониторинга внедрения в вооруженных силах РМ "Инициативы по укреплению оборонной способности" (DCBI). В пресс-релизе министерства обороны подчеркивается, что "НАТО является стратегическим партнером национальной армии, которая находится на этапе реформирования".

Депутаты комиссий по безопасности парламентов РМ и Румынии подписали совместное заявление, в котором поддерживается углубление стратегического партнерства двух стран. Главы двух комиссий назвали присутствие в Приднестровье российских вооруженных сил самой большой проблемой безопасности и для Молдовы, и для региона в целом.

Министры иностранных дел стран-членов НАТО рассмотрели заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс. Комитет НАТО готов поддерживать Киев оружием.

Столтенберг заявил о поддержке НАТО вступления Грузии в альянс. Вопрос будет рассмотрен на саммите НАТО в июле. По мнению генсека организации, «все наши члены выразят свою решительную поддержку Грузии в отношении членства».

Из данных сообщений хорошо видно, в каком именно направлении будут развиваться события. Для России вступление в НАТО таких стран как Грузия или Украина является «красной линией». И в Москве, конечно, понимают, что стратеги из Вашингтона хотели бы втянуть РФ в прямую и полномасштабную войну с этими государствами.

Война или мир?

Также ясно, что и для Молдовы в разворачивающейся истории предусмотрен свой сценарий. И этот сценарий будет ситуативным.

Что важно, в ближайшее время жители страны смогут поучаствовать в его реализации. Безусловно, речь идет о предстоящих 20 мая выборах в Кишиневе и Бельцах, а также осенью в парламент страны.

Проблема в том, поймут ли избиратели простую мысль, что голосовать они будут не за правых или левых, не за ассоциацию с ЕС или интеграцию на Восток. Им предстоит сделать более ответственный выбор, так как в повестку дня на первую позицию вышел краеугольный вопрос: «Война или мир?».