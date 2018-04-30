Вклад Киркорова в покорение молдавскими артистами «музыкального Олимпа» оценил президент

Игорь Додон поздравил Филиппа Киркорова с днем рождения. Сегодня народному артисту России Филиппу Киркорову исполнился 51 год. Популярного исполнителя поздравил президент Молдовы.

- От всей души поздравляю от себя лично и от своей семьи своего хорошего друга, народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова с днём рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, удачи и новых творческих успехов! Спасибо, что помогаете молдавским артистам покорять музыкальный Олимп! В Молдове Вас ценят, любят и всегда Вам рады! – написал на своей странице в соцсети Игорь Додон.

Глава государства также опубликовал снимки «короля российской эстрады» с членами своей семьи.

Группа DoReDos с песней Филиппа Киркорова выиграла национальный отбор «Евровидения-2018». Недавно русский вариант композиции «My lucky day» ("Мой счастливый день"), с которой группа будет участвовать в конкурсе в Лиссабоне, был представлен публике Киркоровым в рамках шоу в России. Исполнитель и продюсер надеется, что русскоязычный вариант хита позволит песне стать особенно популярной в России, вследствие чего телезрители дружеской нам страны поставят высокие оценки.

Как звучит хит DoReDos на русском языке, вы можете узнать из видео.