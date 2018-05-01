Три путеводные звезды "Новой Гагаузии"

Подъезжая к административной границе АТО Гагауз Ери, невольно залюбовалась синхронно плещущимися на вольном степном ветру штандартами Гагаузии и Молдовы. Их развевает единый ветер, они одинаковы в своем порыве, как аллегория общности народов, населяющих Молдову. Но так же тождественны они и во время штиля: безвольно свисают флаги, устраняются от движения вперед – народы. С момента своего образования и Молдова, и, позже, Гагаузия стремились к своему развитию и усовершенствованию того хорошего, с чем пришли к независимости. Но из-за своих метаний, из-за того, что каждый раз стихийно голосовали за неисследованные партии и общественно-политические движения с разными правдами, республика и автономия шли одинаковыми деструктивными путями, потому пришли не к консолидации гражданских обществ внутри своих конгломератов, а также - друг с другом, но к разобщению.

Выбранная пропартийная стратегия оказалась тупиковой, и время потребовало ее немедленного изменения волевым усилием. Собственно, потенциальное решение главы общественного объединения «Новая Гагаузия» Николая Дудогло об изменении управленческих принципов как в самой организации, так и в автономии и стало интригой последних дней и поводом нашей командировки на VI съезд «Eni Gagauziya».

Кстати, мои коллеги из Москвы с удовлетворением отметили, что цвета полотнища Гагауз Ери идентичны цветам Российского триколора, но что означают изображённые на флаге АТО звезды? Ответ на этот вопрос они получили позже, на съезде, от самого Николая Дудогло.

На форум в Конгаз вместе с нами прибыли делегации из Российской Федерации, Республики Болгарии, представители политических партий и формирований Молдовы, общественные и государственные деятели АТО и РМ. Выступили на этом, как оказалось, концептуальном мероприятии, открывшем новую страницу в истории автономии: Валерий Яниогло – заместитель председателя «Новой Гагаузии», Корнел Дудник – депутат Парламента РМ, Виталий Чолак – заместитель директора Государственного агентства публичных услуг, Сергей Гайдаржи – доктор экономических наук, генерал-полковник запаса РФ, Федор Драгой – президент союза гагаузов России, Анна Харламенко – представитель РМ в Исполкоме стран СНГ, Анастас Ангелов – председатель общины гагаузов Республики Болгария, Татьяна Дудогло – председатель благотворительного фонда «Виктория», Николай Терзи – председатель гагаузской общины РМ, Владимир Кысса – председатель Народного Собрания Гагаузии.

Саммит порадовал неординарным, креативным элементом - яркой музыкальной композицией представителей молодежного крыла "Новой Гагаузии", тема которой отразила основную задачу этого движения – жизненно необходимую Гагауз Ери консолидацию всех ее здоровых сил ради возможности дальнейшего развития региона.

Председатель "Новой Гагаузии" Николай Дудогло изложил делегатам обязательный отчет об оргработе, проведенной за период между съездами: объединение пополнилось новыми людьми, среди которых есть представители различных политических партий РМ; все участники организации прошли перерегистрацию; сейчас новые первичные организации сформированы буквально во всех населённых пунктах региона.

В их составе - молодежные, женские и ветеранские движения. Согласно информации мандатной комиссии, в настоящее время в рядах Общественного Объединения «Новая Гагаузия» состоит 8793 человека.

Но, конечно, все участники и гости форума с нетерпением ждали развязки той самой интриги, что наделала много шороха и вызвала шквал различных измышлений и астрологических прогнозов в парламенте РМ, среди партий и политформирований республики, в прессе и соцсетях. Все ждали выступления Николая Дудогло по результатам внутреннего опроса в «Новой Гагаузии» и его личном концептуальном решении руководителя по итогам плебисцита.

Участники съезда утвердили принципиальное для движения постановление о результатах опроса, прошедшего 27 апреля 2018 года во всех его первичных организациях. Согласно информации председателя избирательной комиссии, явка на референдум составила 84% из 100%, и на вопрос о необходимости беспартийности лидера «Новой Гагаузии», положительно ответили 87% респондентов. Соответственно, по решению съезда, в устав Новой Гагаузии было внесено это изменение.

Когда Дудогло вышел на трибуну, зал уже был основательно подогрет разноречивыми эмоциями. Нелишне будет уточнить, что на форум просочилась парочка противников как самого движения «Новая Гагаузия», так и личных недоброхотов его лидера. И, если, сторонники и члены «НГ» ни на секунду не усомнились в своем председателе и были уверены в том, что Дудогло, как настоящий патриот Гагаузии, выберет благополучие Гагауз Ери и примет решение плебисцита, недоброжелатели сделали ставку на то, что он даст слабину, и предпочтет личный комфорт в виде депутатства в Парламенте РМ и членства в ДПМ.

Сам Дудогло очень спокойно довел до сведения делегатов VI съезда, что принял взвешенное решение о выходе из рядов Демократической партии и сложении полномочий депутата парламента Республики Молдова. Между интересами партии и интересами Гагаузии, он выбрал народ автономии. Поэтому, вся его общественная и политическая деятельность в дальнейшем будет сосредоточена на защите интересов Гагаузии, на становлении организации «Новая Гагаузия», как объединяющей регион силы, а так же - на продвижении новых для автономии проектов.

Во избежание различных интерпретаций его действий, г-н Дудогло пояснил, что его отказ от мандата депутата парламента РМ нисколько не означает разрыва и прекращения диалога с политическими формированиями в стране и автономии. В то же время, 24 года фактического существования Гагаузии четко показали, что поддерживая те или иные партии, народ АТО лишь теряет завоевания, с таким трудом совершенные в далекие девяностые годы истинными патриотами региона. Поэтому, самая важная задача «Новой Гагаузии» - совместные обсуждения и поиск аккордного решения на пути к консолидации гражданского общества автономии, где нет чужих, а есть только свои – гагаузы. И есть основные партнеры: Республика Молдова — родное государство, Российская Федерация – многолетний союзник и Турецкая Республика - культурный и экономический партнер, внесший значительный вклад в становление Гагауз Ери и развитие гагаузского народа.

Приоритетными для «Новой Гагаузии» и всего региона также остаются связи со странами Содружества Независимых Государств.

Все последующие ораторы горячо поддержали своего лидера.

Учитывая тревожную ситуацию в регионе, члены Общественного Объединения «Новая Гагаузия» призвали всех граждан АТО Гагауз Ери сплотиться и вместе строить сильную, процветающую родину. Только монолитное гражданское общество, лишенное партийных размежеваний, может стать локомотивом экономических и социальных преобразований не только гагаузской автономии, но и всего юга Молдовы. Кроме того, «Новая Гагаузия» предложила создать «народный контроль», куда войдут все партии и общественные организации АТО с одной целью – сохранить гражданские устои Гагаузии и дать новый мощный импульс ее развитию.

Именно на съезде стартовал новый пилотный проект развития и модернизации региона под названием «Три звезды", замысленный как репетиция гражданского объединения Автономии.

Завершился съезд "Новой Гагаузии" торжественным подписанием Договоров о сотрудничестве между "Новой Гагаузией", в лице ее лидера Николая Дудогло и "Общиной Гагаузов Болгарии", в лице ее председателя Анастаса Ангелова, касающихся таких направлений как грантовая политика, привлечение инвестиций, народная дипломатия, а также - сохранение идентичности гагаузов, их родного языка и национальной культуры (обрядов, обычаев и традиций). При таком четком плане действий и интеллектуальном потенциале, которые продемонстрировали на своем YI съезде участники движения «Новая Гагаузия», я вполне допускаю, что с их легкой руки, через энное количество лет Комрат станет международным центром гагаузов мира, а Республика Молдова - страной, в границах которой мирно уживаются все нации, населяющие наш благодатный край.

Ну, а мои московские коллеги теперь точно знают, что для «Новой Гагаузии» и ее многочисленных последователей, три путеводные звезды на стяге АТО Гагауз Ери означают Молдову, Россию и Турцию.

P.S. Когда материал готовился к печати, в ряде республиканских СМИ появился любопытный комментарий директора Института эффективной политики Виталия Андриевского - о прошедшем съезде «Новой Гагаузии». Вот, что он написал: "Интересная тема - выход Николая Дудогло из ДПМ. Но еще более интересно то, что он решил покинуть парламент. Не выйти из фракции, а уйти из парламента.

Наверное, что-то подобное уже было, но я не могу припомнить, кто и когда это сделал.

Нельзя исключать, что гагаузы, по примеру румынских венгров, создадут свою партию. В нее могли бы войти также тараклийские болгары.

Фишкой этой партии могло бы быть то, что они всегда были при власти. И использовали это для развития своего региона.

Вопрос только в том, хватит ли у них голосов для прохождения в парламент. Правда, нельзя исключать то, что их могут поддержать избиратели из других регионов и гагаузская диаспора за рубежом".

Ольга Березовская,

собственный корреспондент информационно- аналитического еженедельника "Общественный рейтинг