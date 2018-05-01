ПСРМ организует марш, посвященный Дню солидарности трудящихся. Профсоюзы отдыхают

Партия социалистов проведет во вторник, 1 мая, традиционный марш, посвященный дню международной солидарности трудящихся. Президент Игорь Додон объявил об участии в мероприятии, передает IPN.

По данным ПСРМ, будут две колонны, которые начнут марш в 10.00, одна от Цирка (ул. Цирка, 33), а вторая от Академии наук (пр. Штефан чел Маре, 1). Митинг „За ответственную власть и социальную справедливость” начнется в 11.00, перед зданием парламента.

Пресс-служба президента отмечает, что глава государства примет участие в марше, посвященном Дню международной солидарности трудящихся, традиционно организованного ПСРМ. В 10.30, у памятника Штефана Великого и Святого Игорь Додон присоединится к колонне и возглавит участников марша.

Национальная конфедерация профсоюзов не объявила мероприятия на 1 мая.

День международной солидарности трудящихся отмечается с 1889 года в большинстве стран мира. В Республике Молдова этот день является выходным.