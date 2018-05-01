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Экономика
Как шикует «Gas Union Fenosa» за счет потребителей электроэнергии
01.05.2018

В пятницу была обнародована «сенсация» с секретным актом НАРЭ о результатах проверки деятельности «Gas Union Fenosa» за 2009-2012 годы. Я объяснил, что никакая это не сенсация, потому что в документе была только малая толика информации об экономической деятельности кампании, мизер из отчетов, которые она ежегодно представляет в НАРЭ. Желающие могут изучить подробные ежегодные отчеты кампании вплоть до 2016 года.

Для этого достаточно зайти на Google с запросом: Gas Union Fenosa md raport de responsabilitate corporativă 20XX (уточняя год).

Из отчетов ясно, как ежегодно росла средняя зарплата: 12 300 лей (при 753 сотрудниках) в 2013 году, 13 200 лей (736) в 2014-м, 14 700 лей (727) в 2015-м и 14 900 лей (709) в 2016-м.

Зарплаты - из тарифов, денег потребителей электроэнергии. Средняя зарплата по экономике в 2015 году была 4611 лей, а в 2016-м -5084 лея. То есть средняя зарплата сотрудников кампании в три раза выше средней зарплаты по экономике. Это нормально?

«Gas Union Fenosa» ежегодно «высвечивает» счет под названием «выплаты акционерам (не уточняется, что за выплаты) и банковские кредиты (не уточняется, кому и на каких условиях выдают)». Не разграничены выплаты (дивиденды?) акционерам и какие-то кредиты. И эти суммы ежегодно составляют от 300 до 660 миллионов лей.

В 2016 году продажи в долларах выросли по сравнению с 2009 годом в 1,4 раза при примерно одном и том же объеме распределяемой электроэнергии. То есть как минимум цены были повышены на столько же. Подчеркиваю - в долларовом выражении, так как в леях это - в 1,8 раза. Что это за «рыночная экономика»?

Вот чем надо кое-кому заинтересоваться, а не 25-30 миллионами лей на какие-то консультации.

Думитру БАРБАЛАТ


 
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