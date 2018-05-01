В столичном зоопарке впервые за 15 лет прошел ремонт: фоторепортаж

Кишинёвский зоопарк вновь открыл свои двери посетителям после недельного перерыва, связанного с ремонтными работами. В зоосаде впервые за 15 лет отремонтировали парадную лестницу, обновили тротуары и украсили территорию цветами. Также были отремонтированы шесть вольеров для зверей.

Зоопарк закрыли на ремонт в начале месяца. За это время там появился новый обитатель - маленький крокодил. А в ближайшее время администрация планирует закупить новых экзотических животных, в том числе жирафа.

Стоимость билетов в зоопарк варьируется от пяти до 30 леев.