Врач из Молдовы бросил все и уехал в Москву: "Кишинев - задрипанная дыра, зачем она вам?"

Медик не верит в то, что в молдавской столице вообще возможно не войти в депрессию.

Позвонил мне мой приятель, с которым дружила с юности. Ох и переживала я, когда он уехал… А уехал он в Москву. Работает врачом в одной из лучших клиник российской столицы. Купил квартиру - маленькую, зато в самом центре.

А в Кишиневе снимал квартиру. Зарплата доктора хоть не давала умереть с голоду, но и жить достойно не позволяла.

По Кишинёву не скучает. Зовёт в Москву, говорит: «Нечего искать тебе в задрипанной дыре- Кишиневе»…

В гости пообещала. А из Кишинёва, наверное, никогда и не уеду. Адаптировалась. Место уехавших друзей заполнилось другими друзьями. Настроение вроде нормальное. Солнце светит, травка зеленеет.

Мой приятель не верит, что в Кишинёве возможно не войти в депрессию, жалеет меня. Обещает пристроить всю мою семь, чтобы я не мучилась и не страдала.

Рассмешил.

- Да, комфортно мне в нашей стране! – говорю.

Не верит, зараза... Насолила ему Родина.

Родина-Уродина, кстати, моя страна. Страна - Молдова!

НЕЛЛИ АРТУРОВНА /Facebook