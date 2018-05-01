Что молдаванину хорошо, то арабскому шейху на Bugatti – смерть: Как за копейки отдохнуть в Дубае или Египте

Жители Молдовы напрасно думают, что в роскошь нельзя окунуться весьма и весьма недорого.

После туристических заметок о том, что граждане Молдовы недооценивают такое понятие, как «низкий сезон», нас стали просить рассказать о том, как отдохнуть «за недорого» в страха, которые изначально не по карману 80 процентам жителей Молдовы. Рассказываем, основываясь, опять же, на собственном опыте.

Огород сапал ты лихо – теперь смотришь на Бурдж-Халифа!

Недавно ко мне подошла соседка уже значительного пенсионного возраста с таким вопросом:

- Вот сын прислал из Германии 400 евро и сказал, чтобы я отдохнула этим летом в Болгарии или Турции. А я вчера по телевизору видела передачу про достопримечательности Дубая, и так захотелось своими глазами увидеть знаменитые фонтаны у башни Бурдж-Халифа!... Но, поди, туда раз в 10 больше денег надо…

Я навел справки при помощи «дядюшки Гугла», сделал пару звонков и выяснил, что можно вписаться не только в эту сумму, но и в гораздо меньшую. Но при одном условии: лететь в Эмираты надо в июле-августе-сентябре. В эти месяцы температура воздуха здесь максимально высока – до +43 градусов, а моря – до 32 градусов.

Из-за этого климатического кошмара поток туристов снижается, цены на перелет (что-то около 200-300 евро в два конца) и отели падают – к примеру, если заказывать прямо сейчас, то можно найти неплохие апартаменты на двоих за 20 евро в сутки или гостиницу-«троечку» за 25 евро (опять же, номер на двоих). За 30 евро в сутки можно еще и снять номер с завтраком, который при определенных обстоятельствах может стать и обедом: на то, как пенсионерки рассовывают по карманам фрукты и бутерброды обслуживающий персонал обычно глаза закрывает.

Конечно, мне могут сказать: куда же ты, ирод, бабушек в такое пекло отправляешь? И будут неправы: даже в разгар туристического сезона основная жизнь в Дубае кипит не на улице, а в кондиционированных помещениях – будь то моллы, общественный транспорт или пункты питания. Пешком здесь почти не ходят – разве что, если отдых у вас пляжный. Но мы помним, что заказ был на «достопримечательности посмотреть» - для этого из автобуса надолго выбегать не надо.

Мы несколько лет назад ездили в начале сентября в Дубай. Да, жарко, да, невозможно купаться, но зато все посмотрели – пусть даже большую часть всякого известного, не выходя из микроавтобуса или такси. Зато недорого.

Египетские ночи – темные очень!

Похожая история и с Египтом. Минимальные цены здесь в июле-августе – и тоже из-за жары по 40 градусов днем. Но здесь, конечно, без моря не обойдешься: быть в Египте и не «посмотреть рыбок» - непозволительно. Однако, следует быть осторожным и не сгореть в первые же дни – различные крема вам в помощь. Плюс – не усердствуйте с морем, так как в хороших гостиницах (которые в это время года весьма доступны – от 300-400 евро с перелетом) большинство бассейнов находятся либо под навесом, либо в какую-то часть дня закрыты зданиями.

В поездке в Египет в летние месяцы самое сложное – пережить полдень. Обычно в это время жизнь замирает, все находятся в прохладных номерах, поглощая утащенные из ресторана яблоки и киви. А утром и после 15.00 – вперед и с песней!

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели! А вы как экономите в путешествиях? Расскажите нам – лучшие заметки мы обязательно опубликуем.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ