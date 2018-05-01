День труда: История праздника 1 мая

Первомай или День международной солидарности трудящихся отмечают сегодня в 66 странах мира. Празднику более ста лет, раньше этот день был скорее символом революции и классовой борьбы, но в последние годы приобрел иное значение.

1 мая 1886 года социалистические, коммунистические и анархические организации США и Канады устроили ряд митингов и демонстраций. Они потребовали введения восьмичасового рабочего дня. Столкновения закончились разгоном акций протеста, в Чикаго погибли шесть человек. Уже через год Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днём солидарности рабочих всего мира.

После Октябрьской революции на территории СССР праздник стал официальным: в этот день проводились многотысячные демонстрации трудящихся.

В большинстве стран первое мая - выходной день.