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Общество
В Кишиневе появилась новая "каста" воров
02.05.2018

Преступники снимают бамперы, колеса и, возможно, много другое с автомобилей, припаркованных на открытой местности.

Похоже, в Кишиневе появилась новая "каста" воров, "родом" из 90-х — не имея возможности или просто не решаясь угнать автомобиль целиком, они крадут те его запчасти, до которых могут дотянуться.

Недавно Sputnik публиковал фото "Лексуса", который лишили бампер, а передних фар и решетки радиатора >>>

А на этом фото видно, что с автомобиля сняли колеса. Преступление было совершено на улице Гренобля в считанных метрах от жилого дома.


 
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