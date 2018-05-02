Стало известно, когда в обороте появятся новые монеты по 5 и 10 леев

Монеты номиналом 1 и 2 лея зазвенели в карманах жителей Молдовы уже в начале апреля.

Монеты номинальной стоимостью 5 и 10 леев будут введены в обращение только в начале следующего года. Об этом Radio Sputnik Moldova сообщил начальник управления операций с наличными деньгами Национального банка (НБМ) Корнелиу Мельник.

"Монеты номиналом 5 леев и 10 леев будут введены в обращение, по нашим оценкам, в начале 2019 года. Это связано с тем, что запасы банкнот номинальной стоимостью 1 лей уже исчерпаны, а вот банкнот номиналом 5 и 10 леев в казначействе НБМ еще немало", — пояснил он.

Напомним, что 28 февраля Национальный банк Молдовы объявил о том, что выпускает в обращение тиражи монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев. По данным НБМ, бумажные банкноты стоимостью в 1, 5 и 10 леев будут распространяться параллельно с монетами, пока существующие запасы бумажных купюр не будут исчерпаны.