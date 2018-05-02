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Павел Филип примет участие в IV заседании Совета по ассоциации Молдова-ЕС
02.05.2018

Прогресс, достигнутый нашей страной в процессе внедрения реформ, обсудят на четвёртом заседании Совета по ассоциации Молдова-Евросоюз.

Говорить будут о реформировании системы правосудия, о борьбе с коррупцией, улучшении условий для бизнес-среды и развитии гражданского общества. Рассмотрят также результаты экономического сотрудничества между ЕС и нашей страной. В заседании примет участие и премьер Павел Филип.

У него намечены встречи с высокопоставленными европейскими чиновниками. Среди них - председатель Европейского совета Дональд Туск, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

Премьер завершит свой рабочий визит шестого мая.


 
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