Филат сидит с удобствами: у него все отлично, он принимает посылки и гостей

Правоохранители рассказали, в каких условиях содержится в тюрьме экс-премьер-министр.

Владимир Филат, который находится в заключении в кишиневской тюрьме № 13, пользуется всеми правами, предусмотренными законом, сообщил глава департамента пенитенциарных учреждений Аурелиу Сухан.

Филат не ограничен в праве на длительные и краткосрочные свидания, он не наказан администрацией тюрьмы и получает посылки, цитирует источник газета Ziarul de Garda.

Сухан сообщил, что бывшего лидера ЛДПМ иногда посещают однопартийцы и партнеры по бизнесу: «У него все отлично. Его навещают, особенно родственники, а также некоторые бывшие коллеги».

Однако начальник управления пенитенциарных учреждений не назвал имен гостей, которые навещают экс-премьера.

Напомним, что 27 июня 2016 года суд столичного сектора Буюканы вынес Филату обвинительный приговор, лишив его свободы на 9 лет, которые он должен отбыть в пенитенциаре закрытого типа.

Согласно решению первой инстанции, экс-премьера обязали выплатить штраф в размере 60 тысяч леев. Суд запретил Филату занимать определенные должности в течение пяти лет и лишил его высшей государственной награды, «Ордена республики», который он получил из рук четвертого президента Николая Тимофти в 2013 году. Также судейская коллегия постановила конфисковать незаконно нажитое Филатом имущество на общую сумму в 791,2 миллиона леев. Полный текст приговора экс-премьера составил 271 страницу.