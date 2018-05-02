|
|
|
Можно махнуть на Гаити или Багамы — в каких странах граждане Молдовы могут отдыхать без оформления виз
|
|02.05.2018
Приводим список 75 туристических направлений, которыми можно воспользоваться при наличии обычного или биометрического паспорта.
Если раньше отпуск сопровождался длительной беготней и ожиданием в очередях у консульств, чтобы оформить визу, то теперь можно закинуть в чемодан шлепки и купальник — и в любую из 75 стран. Именно такое количество государств предоставляет гражданам Молдовы безвизовый въезд.
Правда, могут не пропустить или ограничить срок пребывания: лучше запастись распечаткой гостиничной брони или приглашением (и копией паспорта того, кто пригласил), точным адресом, где вы будете гостить, медицинской страховкой и обратным билетом. Последние два документа — обязательны!
А теперь — смело выбираем, куда отправиться в путешествие!
Портал viza.md составил список стран, в которые граждане Республики Молдова могут въезжать без визы:
- Австрия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Албания — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
- Армения — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
- Азербайджан — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
- Андорра — обычный заграничный или биометрический паспорт
- Антигуа и Барбуда — обычный заграничный или биометрический паспорт
- Багамские Острова — 90 дней (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
- Барбадос — 28 дней (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
- Беларусь — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
- Бельгия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Болгария — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Босния-Герцеговина — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
- Венгрия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Ватикан — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Германия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Гаити — 90 дней (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
- Греция — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Гренада — обычный заграничный или биометрический паспорт
- Грузия — 1 год (обычный заграничный или биометрический паспорт)
- Дания — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Доминика — обычный заграничный или биометрический паспорт
- Исландия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Испания — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Италия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательнo)
- Индонезия — 30 дней (обычный заграничный или биометрический паспорт)
- Израиль — 90 дней в течение 6 месяцев / 180 дней со дня первого въезда в страну (наличие биометрического паспорта обязательно). Израиль оставляет за собой право не допускать проникновения в страну нежелательных лиц или сократить их пребывание на территории Израиля. Рекомендуем молдавским гражданам, которые намерены путешествовать в эту страну, обеспечить себя доказательствами: забронированным номером в гостинице / или в гостях у граждан Израиля, и обратный билет в Республику Молдова, если пограничная полиция потребует предъявить данные доказательства.
- Казахстан — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; обязательна регистрация в местных миграционных органах в течении 3 дней), обычный заграничный или биометрический паспорт
- Киргизия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
- Кипр — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Латвия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Литва — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Лихтенштейн — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Люксембург — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Малайзия — 30 дней (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
- Мальта — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Макао — 90 дней в течение шести месяцев (обычный заграничный или биометрический паспорт)
- Микронезия — обычный заграничный или биометрический паспорт
- Македония — 90 дней в течение 6 месяцев с даты первого въезда. Биометрический паспорт
- Монако — биометрический паспорт
- Намибия — обычный заграничный или биометрический паспорт
- Нидерланды — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Карибская часть Нидерландов: Аруба, Кюрасао, Синт-Маартен, Бонэр, Св. Евстафия, Саба — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Норвегия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Ниуэ — 30 дней (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
- Панама — обычный заграничный или биометрический паспорт. Действует безвизовый режим для туристов, пребывание — на срок до 6 месяцев. Срок действия загранпаспорта на момент въезда должен составлять не менее 3 месяцев. При этом надо обязательно подтвердить свою платежеспособность, имея при себе не менее 500 долларов США наличными или банковский чек, а также обратный билет.
- Острова Кука — 31 день (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
- Португалия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Польша — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Россия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; обязательна регистрация в местных миграционных органах в течении 7 дней)
- Самоа — 60 дней (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
- Сан-Марино — 90 дней (со дня первого въезда), биометрический паспорт
- Сент Винсент и Гренадины — 30 дней (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
- Сейшельские Острова — неограниченый (обычный заграничный или биометрический паспорт)
- Сербия — с 6 августа 2015 года гражданам Республики Молдова, владеющим действительными биометрическими паспортами, нет необходимости оформлять визы для въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории Сербии сроком не более 90 дней в течение 6 месяцев со дня первого въезда. Правила въезда и действительности документов идентичны требованиям для въезда на территорию стран европейского сообщества.
- Словакия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Словения — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Таджикистан — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда) обычный заграничный или биометрический паспорт
- Турция — 90 дней в течение шести месяцев (обычный заграничный или биометрический паспорт)
- Тунис — 90 дней в течение шести месяцев (обычный заграничный или биометрический паспорт)
- Узбекистан — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда) обычный заграничный или биометрический паспорт
- Украина — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
- Чеxия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Чили — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
- Фиджи — 120 дней (со дня первого въезда) обычный заграничный или биометрический паспорт
- Финляндия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Франция — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Французские Заморские Территории и Регионы: Французская Гвиана, Мартиника, Гваделупа, Реюньон, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сен-Пьери Микелон, Французская Полинезия, Новая Каледония, Уоллис и Футуна — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Швеция — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Эквадор — 90 дней (со дня первого въезда) обычный заграничный или биометрический паспорт
- Перу — 180 дней (обычный заграничный или биометрический паспорт)
- Румыния — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Хорватия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Швейцария — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)
- Черногория — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт
- Эстония — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно).
|
Количество просмотров:
100
|