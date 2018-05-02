Общество Можно махнуть на Гаити или Багамы — в каких странах граждане Молдовы могут отдыхать без оформления виз Приводим список 75 туристических направлений, которыми можно воспользоваться при наличии обычного или биометрического паспорта. Если раньше отпуск сопровождался длительной беготней и ожиданием в очередях у консульств, чтобы оформить визу, то теперь можно закинуть в чемодан шлепки и купальник — и в любую из 75 стран. Именно такое количество государств предоставляет гражданам Молдовы безвизовый въезд. Правда, могут не пропустить или ограничить срок пребывания: лучше запастись распечаткой гостиничной брони или приглашением (и копией паспорта того, кто пригласил), точным адресом, где вы будете гостить, медицинской страховкой и обратным билетом. Последние два документа — обязательны! А теперь — смело выбираем, куда отправиться в путешествие! Портал viza.md составил список стран, в которые граждане Республики Молдова могут въезжать без визы: Австрия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Албания — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт

Армения — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт

Азербайджан — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт

Андорра — обычный заграничный или биометрический паспорт

Антигуа и Барбуда — обычный заграничный или биометрический паспорт

Багамские Острова — 90 дней (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт

Барбадос — 28 дней (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт

Беларусь — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт

Бельгия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Болгария — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Босния-Герцеговина — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт

Венгрия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Ватикан — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Германия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Гаити — 90 дней (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт

Греция — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Гренада — обычный заграничный или биометрический паспорт

Грузия — 1 год (обычный заграничный или биометрический паспорт)

Дания — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Доминика — обычный заграничный или биометрический паспорт

Исландия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Испания — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Италия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательнo)

Индонезия — 30 дней (обычный заграничный или биометрический паспорт)

Израиль — 90 дней в течение 6 месяцев / 180 дней со дня первого въезда в страну (наличие биометрического паспорта обязательно). Израиль оставляет за собой право не допускать проникновения в страну нежелательных лиц или сократить их пребывание на территории Израиля. Рекомендуем молдавским гражданам, которые намерены путешествовать в эту страну, обеспечить себя доказательствами: забронированным номером в гостинице / или в гостях у граждан Израиля, и обратный билет в Республику Молдова, если пограничная полиция потребует предъявить данные доказательства.

Казахстан — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; обязательна регистрация в местных миграционных органах в течении 3 дней), обычный заграничный или биометрический паспорт

Киргизия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт

Кипр — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Латвия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Литва — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Лихтенштейн — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Люксембург — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Малайзия — 30 дней (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт

Мальта — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Макао — 90 дней в течение шести месяцев (обычный заграничный или биометрический паспорт)

Микронезия — обычный заграничный или биометрический паспорт

Македония — 90 дней в течение 6 месяцев с даты первого въезда. Биометрический паспорт

Монако — биометрический паспорт

Намибия — обычный заграничный или биометрический паспорт

Нидерланды — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Карибская часть Нидерландов: Аруба, Кюрасао, Синт-Маартен, Бонэр, Св. Евстафия, Саба — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Норвегия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Ниуэ — 30 дней (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт

Панама — обычный заграничный или биометрический паспорт. Действует безвизовый режим для туристов, пребывание — на срок до 6 месяцев. Срок действия загранпаспорта на момент въезда должен составлять не менее 3 месяцев. При этом надо обязательно подтвердить свою платежеспособность, имея при себе не менее 500 долларов США наличными или банковский чек, а также обратный билет.

Острова Кука — 31 день (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт

Португалия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Польша — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Россия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; обязательна регистрация в местных миграционных органах в течении 7 дней)

Самоа — 60 дней (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт

Сан-Марино — 90 дней (со дня первого въезда), биометрический паспорт

Сент Винсент и Гренадины — 30 дней (со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт

Сейшельские Острова — неограниченый (обычный заграничный или биометрический паспорт)

Сербия — с 6 августа 2015 года гражданам Республики Молдова, владеющим действительными биометрическими паспортами, нет необходимости оформлять визы для въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории Сербии сроком не более 90 дней в течение 6 месяцев со дня первого въезда. Правила въезда и действительности документов идентичны требованиям для въезда на территорию стран европейского сообщества.

Словакия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Словения — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Таджикистан — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда) обычный заграничный или биометрический паспорт

Турция — 90 дней в течение шести месяцев (обычный заграничный или биометрический паспорт)

Тунис — 90 дней в течение шести месяцев (обычный заграничный или биометрический паспорт)

Узбекистан — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда) обычный заграничный или биометрический паспорт

Украина — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт

Чеxия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Чили — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт

Фиджи — 120 дней (со дня первого въезда) обычный заграничный или биометрический паспорт

Финляндия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Франция — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Французские Заморские Территории и Регионы: Французская Гвиана, Мартиника, Гваделупа, Реюньон, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сен-Пьери Микелон, Французская Полинезия, Новая Каледония, Уоллис и Футуна — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Швеция — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Эквадор — 90 дней (со дня первого въезда) обычный заграничный или биометрический паспорт

Перу — 180 дней (обычный заграничный или биометрический паспорт)

Румыния — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Хорватия — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Швейцария — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно)

Черногория — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда), обычный заграничный или биометрический паспорт

Эстония — 90 дней (в течении 6 месяцев со дня первого въезда; наличие биометрического паспорта обязательно).

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