Букмекеры оценили представителей Молдовы на Евровидение 2018

У Молдовы есть все шансы выйти в финал Евровидения, который состоится 12 мая в Лиссабоне (Португалия).

Так говорят букмекеры, которые составили список стран-фаворитов для финала. Представители нашей страны, группа DoReDoS, споет песню «My Lucky Day» во втором полуфинале.

По словам букмекеров, Украина, Россия, Австралия, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Дания, Польша и Венгрия, которые выйдут на сцену 10 мая, входят в число фаворитов. К сожалению, они не очень верят в шансы группы «The Humans», которая будет представлять Румынию. В первом полуфинале, который состоится 8 мая, фаворитами станут Израиль, Чехия, Болгария, Эстония, Греция, Кипр, Бельгия, Австрия, Армения и Финляндия. Конкурс этого года будет проходить в Лиссабоне после того, как победителем прошлогоднего Евровидения стал португальский певец Сальвадор Собрал.

Тогда же молдавская группа SunStroke Project заняла третье место, добившись лучшего результата в истории участия нашей страны в конкурсе Евровидения с песней «Hey, Mamma!».

Представители нескольких стран-участниц сегодня провели первую репетицию на Лиссабонской сцене. Среди них и участница из России Юлия Самойлова.

Юлия Самойлова должна была представлять Россию в прошлом году в Киеве, но украинская спецслужба запретила ей въезжать в страну на том основании, что она незаконно посетила в Крым, аннексированный Россией. По этой причине было принято решение, что Самойлова примет участие в конкурсе этого года. И представители Румынии, группа «The Humans», сегодня впервые поднялась на сцену Евровидения.

Александр Рыбак, певец, ставший победителем Евровидения 2009 года с песней «Fairytale», возвращается на конкурс с песней «That's How You Write A Song».