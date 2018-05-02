Кандидаты в мэры Кишинева представили декларации о доходах

Некоторые кандидаты в мэры столицы живут на широкую ногу, не волнуясь о завтрашнем дне. Так, например, лидер партии "Платформа Достоинство и правда" представил в окружной совет нулевую декларацию о доходах.

Исходя из документов, за последние два года он не заработал ни бана, его содержала супруга, которая с детьми проживает в Германии. Её доход составил 64 тысячи евро. Ещё 14 тысяч семья получила в качестве пособия на детей. Но несмотря на отсутствие официальных доходов, в прошлом году Нэстасе приобрёл девятый по счёту участок земли. Кроме того, он владеет 11 домами. У него есть недвижимость и в немецком городе Бад-Хомбурге.

Лидер DA указал, что получил 35 тысяч евро с продажи автомобиля мерседес. Он также владеет другим автомобилем, который недавно попал в аварию на въезде в Бельцы. Ранее СМИ писали, что Нэстасе использовал мать в операциях по отмыванию денег, которые получил от осуждённых олигархов Цопа. Он положил на её счет более пяти миллионов леев, а затем снял эти деньги. В подобных операциях он использовал и тёщу. С её счетов сняли свыше 400 тысяч леев и почти 150 тысяч евро.

"Я построил дом, купил участок. Часть денег положил на счет своей матери. И заметьте: примерно столько же денег я положил на счет тещи. Видите, я отношусь к ним практически одинаково. Это абсолютно нормально", сказал лидер ППДП Андрей Нэстасе.

Другой кандидат в мэры, либерал Валериу Мунтяну, указал доход в 306 тысяч леев. Он заработал их будучи министром окружающей среды. Он также задекларировал два автомобиля, дом площадью 220 квадратных метров, участок земли и другую недвижимость.

Кандидат от социалистов Ион Чебан за последние два года заработал более 217 тысяч леев в качестве депутата парламента, советника президента и муниципального советника. У него также есть квартира площадью 230 квадратных метров, участок в 59 соток, и свыше 200 тысяч леев на нескольких банковских счетах.

Независимый кандидат Сильвия Раду указала в декларации за прошлый год доход в 13 тысяч леев. Она заработала их будучи исполняющей обязанности мэра. Она также владеет двумя квартирами, домом площадью 220 квадратных метров и коммерческими помещениями. Кроме того, у неё есть три автомобиля и два банковских счёта. На одном из них - примерно 68 тысяч леев, на другом - более 22 тысяч евро.

А кандидат в мэры Константин Кодрчнй указал, что заработал за последние два года в качестве депутата румынского парламента почти полмиллиона леев. У него нет ни дома, ни машины. А на банковских счетах лежит свыше 20 тысяч долларов и более тысячи леев.

Всего на должность мэра столицы претендуют 12 кандидатов. Местные выборы пройдут 20 мая.