Тысячи человек посетили кишинёвский зоопарк в первые дни его открытия после ремонта. Многие пришли посмотреть на крокодила. К кассе выстроились целые очереди.

"Мы не часто сюда приходим. В прошлый раз было меньше народу. Но это естественно, тут сделали ремонт, есть новые животные."

"По правде сказать, в какой-то момент мы хотели вернуться домой, но сейчас не жалеем, оно того стоило."

"Сейчас все выглядит намного лучше, чем четыре года назад."

"Видно, что средства вкладываются в развитие зоопарка."

По словам кассиров, до обеда вторника они продали билетов более чем на 50 тысяч леев.

По словам администрации зоосада, последний раз такой наплыв посетителей регистрировали несколько лет назад. Тогда за один день доходы от продажи билетов достигли ста тысяч леев.

"Знаю, что некоторые люди, пришедшие с маленькими детьми, вынуждены были вернуться домой из-за слишком больших очередей."

В ближайшее время посетителям представят ещё и анаконду. Сейчас из-за нехватки свободных площадей её содержат в закрытом террариуме.

В середине апреля зоопарк закрыли на ремонт. Его сделали впервые за последние 15 лет. Там обновили парадную лестницу, тротуары, а также вольеры для животных. Обошлись работы почти в два миллиона леев.

Теперь в планах у администрации зоосада расширение территории на 14 гектаров. На них оборудуют детскую площадку и вольеры для новых экзотических животных. Общая стоимость проекта достигает пяти миллионов евро.