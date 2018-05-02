Глава Департамента тюрем рассказал о посетителях Влада Филата

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Политика
В интервью ZdG руководитель Департамента пенитенциарных учреждений Аурелиу Сухан рассказал о посетителях Влада Филата, который содержится в тюрьме №13.
Таким образом, по словам главы ДПУ, Филата навещают близкие родственники и, очень редко, бывшие коллеги по предыдущей деятельности, сообщает zdg.md.
"Заключенный Филат, как и любой другой заключенный системы, пользуется долгосрочными и краткосрочными свиданиями, в зависимости от графика, поведения, текущей ситуации. В настоящее время он содержится в пенитенциарном учреждении №13, он не наказан, не лишен прав, предусмотренных Кодексом об исполнении в том, что касается посылок, встреч. У него все в порядке. Его, в основном, навещают его родственники, некоторые коллеги, я думаю, по его предыдущей деятельности, очень редко, к слову сказать. Ставка на родственников из самого близкого окружения", - утверждает Сухан.
В то же время глава ДПУ представил подробности о запрете для журналистов и НПО посещать Влада Филата и Вячеслава Платона.
"Отказы связаны с их статусом. Они, помимо статуса заключенных, по другим эпизодам имеют статус предварительно заключенных. Таким образом, они рассматриваются в другом уголовном деле. И здесь, согласно законодательству, появляется снижение компетентности, и предоставление разрешения на обсуждения или интервью в данном случае не принадлежит пенитенциарной системе. Вот почему, мы не отказались, мы просто ответили средствам массовой информации, объяснив процедуру согласия на данное интервью", - добавил Сухан.
Владимир Филат был приговорен 27 июня 2016 года к девяти годам тюремного заключения. Его признали виновным в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Политик был задержан 15 октября 2015 года после добровольного признания Илана Шора, который указал, что, на протяжении многих лет, давал Филату взятки, всего в размере 250 миллионов долларов США. После самообвинения генеральный прокурор Корнелиу Гурин потребовал снятия иммунитета с Филата. За это предложение проголосовали 79 депутатов. Бывший премьер-министр был задержан на 72 часа. 18 октября 2015 года он был арестован на 30 дней. Ордер на арест продлевался периодически до тех пор, пока он не был осужден.
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