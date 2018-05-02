Николай Журавский: "Спортивный комплекс в Кишиневе нужно возводить немедленно"

(Интервью президента Национального олимпийского и спортивного комитета Николая Журавского спортивному корреспонденту агентства «ИНФОТАГ» Владимиру Сидоренко)

«И.»: Многие эксперты негативно отнеслись к строительству «Кишинев-арены» в Ставченах, полагая, что за пределами столицы он будет мало востребованным в спортивном плане. Предлагают провести публичное обсуждение этого вопроса. Каково ваше мнение?

Н.Ж.: Я не согласен, причем - категорически. Если у руководства страны есть заинтересованность в возведении многофункционального спортивно- развлекательного комплекса, и это желание подкреплено соответствующим финансированием, то следует приступать к его строительству немедленно. Время говорильни прошло.

Комплекс, включающий себя, в том числе и олимпийский бассейн, стране крайне необходим. Особенно с учетом того, что в нашей сухопутной стране, многие молодые граждане не умеют плавать. В стрессовых ситуациях люди способны стартовать на короткие дистанции с неимоверной скоростью, выпрыгивать с места в высоту на полметра, а то и больше, но без плавательных навыков, оказавшись в воде, непременно потонешь.

Для того чтобы научить граждан страны хорошо держаться на воде, необходима государственная программа. И одного такого комплекса для муниципия, с учетом количества его жителей, недостаточно. Таких многофункциональных комплексов должно быть несколько.

«И.»: Если многие жители Кишинева не умеют держаться на воде, то не следовало бы, в первую очередь, восстановить бассейн «Локомотив»?

Н.Ж.: Может и следовало. Но насколько я знаю, он находился в залоге. Под него Banса de economii выдал кредит. Причем задолго до известных событий.

«И.»: Banса de economii уже нет. А на нет, как говорится, и суда нет.

Н.Ж.: Я не столь категоричен в решении данного вопроса. Впрочем, я не юрист…

«И.»: Ранее вы заявляли о том, что, будучи депутатом, инициируете подготовку проекта закона, запрещающего какое-либо строительство, помимо спортивных сооружений, на территории Республиканского стадиона. Почему ничего не слышно об этой инициативе?

Н.Ж. В подготовке проекта такого закона отпала необходимость, поскольку парламент принял поправку в закон о физической культуре и спорту, которая запрещает возведение каких-либо объектов, помимо спортивных арен, на спортивной территории.

«И.»: Будучи депутатом парламента и двукратным олимпийским чемпионом, можете дать ответ многочисленным любителям спорта в Молдове, кем подписано распоряжение о демонтаже четырех мачт электрического освещения Республиканского стадиона?

Н.Ж. Не могу, поскольку не осведомлен. Но обещаю, что депутатский запрос в министерство, в ведении которого находится Республиканский стадион, направлю.