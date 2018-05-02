Закрытый опрос по заказу ДПМ: кто станет примаром Кишинева

Исходя из закрытого опроса, примаром Кишинева по итогам досрочных выборов становится независимый кандидат Сильвия Раду, сообщил в социальных сетях директор института эффективной политики Виталий Андриевский, которого считают приближенным к правящей в Молдове ДПМ.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он пояснил, что произойдет это не в первом туре выборов, а во втором: "Раду набирает около 40%, Ион Чебан (ПСРМ) - 23% и Андрей Нэстасе (DA) -17%. Раду улучшила свои показатели, но не добирает до 51%. Шок и огорчение. Так хочется, чтобы она победила в первом туре. Экономим свыше 10 млн. леев", - написал эксперт.

В его понимании, Раду может за оставшиеся дни добрать до 15%. "Нужен небольшой запас голосов, и это задача на май для беспартийных жителей Кишинева", - заметил Андриевский, не уточнив, о каком опросе ведет речь, какая партия и когда его проводила.

В досрочных выборах в Кишиневе 20 мая примут участие 12 кандидатов, но, по мнению экспертов, наиболее реальными шансами обладают трое претендентов - председатель Платформы DA" Андрей Нэстасе, представитель ПСРМ Ион Чебан и независимый кандидат Сильвия Раду.