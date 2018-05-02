Пенсионер подал в суд на государство за кражу миллиарда, но иск отклонен

Пенсионер из Молдовы подал в суд на государство и потребовал у министерства финансов выплаты материального ущерба в размере почти 20 000 леев, 15 000 леев морального ущерба, а также судебных издержек за кражу миллиарда.

Мужчина объясняет, что является пенсионером еще с 2009 года, а в 2015 году был опубликован отчет компании Kroll, расследовавшей кражу 1 миллиарда долларов из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, сообщает bani.md.

Истец говорит, что эта кража нанесла ему ущерб, так как в период 2013-2015 годов уровень инфляции национальной валюты увеличился с 5,2% до 11,5%. Соответственно, согласно данным Национального бюро статистики Республики Молдова № 18-28 /113 от 11 ноября 2015 года, уровень инфляции в 2013 году был 5,2%, в 2014 году - 4,7%, а в 2015 году - 11,5%. Таким образом, в связи с ростом уровня инфляции, выросли цены на продукты питания, электроэнергию, природный газ и т. д.

Таким образом, пенсионер посчитал, что ему был причинен необоснованный ущерб в размере 19 984,56 леев. Ущерб был рассчитан им на основании информации, предоставленной Национальным бюро статистики Республики Молдова за период 2013-2015 годов.

Истец утверждает, что для возмещения ущерба, причиненного ему государством, он потребовал решить этот вопрос с помощью мирового соглашения. Для этого мужчина обратился с предварительным заявлением в правительство Республики Молдова и министерство финансов. В полученных им 17 ноября 2015 года и 23 ноября 2015 года ответах было указано, что ущерб, на который претендует заявитель, может быть получен из государственного бюджета через суд.

Пенсионер заявил в суде, что государственные органы не отреагировали оперативно на кражу миллиарда долларов США, в результате чего он, несколькими способами, будет обязан заплатить 500 долларов США, чтобы покрыть эту кражу согласно заключению, которое было озвучено экспертами в этой сфере на телеканалах в Республике Молдова.

Заявитель подчеркнул, что, в связи с кражей миллиарда долларов США из Banca de Economii, государство, владеющее большей частью акций, сгенерировало чрезмерный рост инфляции национальной монеты по отношению к другим валютам. Это способствовало увеличению цен на социально значимые товары и тарифов на электроэнергию и природный газ. Также это привело к обесцениванию пенсии, которую истец получает от государства. В то же время необоснованно выросли цены на продукты питания и товары первой необходимости. Таким образом, заявителю был причинен ущерб в размере 19 984,56 леев, а также моральный ущерб оцениваемый в 15 000 леев.

Суд Рышкановки отклонил иск как необоснованный (17 июня 2016). Это решение было поддержано Апелляционным судом 19 января 2017 года, а также Высшей судебной палатой (25 апреля 2018 года).