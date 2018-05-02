Лей отправит евро в легкий нокдаун

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Национальный банк представил данные о поведении молдавского лея. Официальный курс нацвалюты по отношению к евро, установленный Нацбанком на четверг, 3 мая, составляет 19,9136 лея. За день "европеец" просел к лею на 10 банов. В некоторых валютных кассах уже несколько дней покупка-продажа евро опускалась ниже 20 леев. Впрочем, некоторые обменники придерживали курс. "Валютчики" разводят руками — поведение лея напрямую связано с тем, что происходит на международных рынках.
Что касается доллара, то в четверг он будет стоить 16,5918 лея. Лей сдал позиции по отношению к "американцу" на три бана. А 3 мая 2017 года доллар стоил 19,1573 лея.
Есть и те, кто рад позитивному тренду лея, так как можно дешевле купить валюту.
Эксперты же советуют хранить сбережения в разных валютных корзинах, чтобы избежать более серьезных рисков.
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