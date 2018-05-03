Игорь Шаповалов: «Могут ли на местном телевизионном рынке вырасти такие фигуры, как Владимир Познер или Джейми Оливер?»

Государственный департамент выделяет на поддержку молдавского телевидения, а также на адаптацию американских передач 2 миллиона долларов. Согласно документу, опубликованном на сайте посольства США в Молдове, цель программы – «повышение качества и количества местного контента на молдавском телевидении посредством совместных производств, которые расширяют инвестиции и занятость в медиа-пространстве». Посольство уверено, что это «позволит индустрии креативного контента Молдовы вырасти до уровня, на котором она может быть устойчивой».

Ситуацию комментирует Игорь Шаповалов. Компания, которой он руководит, более 20 лет занимается производством рекламы, телепрограмм, документальных и короткометражных художественных фильмов, видеоклипов.

- Посольство США констатирует низкое качество местной развлекательной телепродукции. Почему сложилась такая ситуация?

- Не было цели «создать отечественную индустрию телепроизводства» и не было достаточного финансирования. Вернее, оно было очень недостаточным. Причины - отдельная тема.

В целом успешность или неуспешность развлекательного продукта зависят в основном от четырех составляющих: идея (сценаристы), режиссура (режиссеры-постановщики), фронтмены (ведущий, актеры первого плана, участники шоу) и техническая реализация (оборудование, локации, декорации, костюмы и пр.). В Молдове очень большие проблемы с первыми тремя позициями, т.е. с творческими кадрами.

Чтобы получить хороших сценаристов, режиссеров и актеров, нужны система подготовки кадров и система производства, дающая возможность приобрести опыт, который может появиться только в результате большого количества попыток. В то же время любой контент (высококачественный, низкокачественный или даже вообще никакой по качеству) имеет свою конкретную стоимость: в любом случае необходимо финансировать техническую часть. Получается, чтобы наработать опыт и создать условия для селекции и появления критической массы творческих людей, имеющих высокий профессионализм, необходимо предварительно затратить немалые материальные ресурсы на профессиональное образование и накопление опыта. Причем финансировать этот процесс нужно в достаточном объеме, непрерывно и в течение весьма длительного срока. Экономика молдавского телевизионного рынка этого не позволяет.

- Одна из целей проекта – доказать, что программы на румынском языке местного производства могут конкурировать с передачами на русском языке, ретранслируемыми и/или закупленными за рубежом. Реально ли конкурировать с зарубежными производителями телепродукции, в частности, с Россией?

- Как говорится, смотрите выше. Если будет финансирование в достаточном объеме и достаточно длительный период, если грамотно вести селекцию получаемых результатов, обеспечить преемственность и передачу нарабатываемого опыта, то «возможно», «вероятно», «есть надежда», что в итоге сможет сформироваться система производства конкурентоспособного продукта.

Но нужно понимать, что даже в этом случае удельная стоимость конечного продукта (стоимость копии, показа, GRP и пр.) будет существенно выше, чем у производителей, работающих на крупных рынках (США, Европа, Россия). Просто из-за размеров аудитории.

Не стоит забывать, что большие рынки как пылесосы затягивают в себя таланты. Объективности ради стоит признать: очень трудно представить себе, что на местном рынке могут вырасти такие фигуры, как Владимир Познер, Максим Галкин, Джейми Оливер, Джереми Кларксон, Ларри Кинг. Поэтому, мне кажется, речь должна идти не о конкуренции с грантами, а о создании местного продукта интересного местной аудитории. В то же время должна бытьцель вывести этот продукт и на внешние рынки.

- Главная цель проекта США – создание стабильной креативной среды и условий для устойчивого производства конкурентного телевизионного контента. Хватит ли на это 2 миллионов долларов? Можно ли рассчитывать на закупку продукта местными станциями и зарубежными кампаниями?

Здесь два вопроса в одном.

Во-первых, хватит ли 2 миллионов. Откровенно говоря, не знаю, так как до сих пор практически никаких денег не выделялось. Поэтому эта сумма уже кажется чем-то реальным, что может в какой-то степени изменить ситуацию. Жизнь покажет. Есть, конечно, сомнения. Тем более, что не все 2 миллиона пойдут на производство - около 1/3 предназначено для закупки и дубляжа уже готового контента.

Я думаю, что эти деньги можно рассматривать как некий стартовый капитал, который поможет сдвинуть дело. Ситуацию можно сравнить с забуксовавшим автомобилем. Чтобы вытолкнуть его на хорошую ровную дорогу, достаточно подсыпать песочку, подложить веточек, немножко подтолкнуть, и автомобиль уже на ровной дороге и едет к цели с другой скоростью. А дальше уже все зависит от того, будут ли подливать бензин, следить за направлением движения и пр..

Второй вопрос - вероятность продажи продукта. Местные каналы не очень-то практикуют закупку контента у местных независимых производителей. По разным причинам. В данном случае, я думаю, речь должна идти не о закупке (т.к. производство уже профинансировано), а о показе в местном эфире. Да, это очень вероятно.

Что касается внешних рынков, то здесь мы уже упираемся не только в качество продукта (считаем, что оно достаточно высокое), но и в отсутствие опыта продвижения продукта (кооперация производства с внешними производителями, реклама, участие в фестивалях, представление продуктов на телерынках, личные связи в телевизионной среде на международном уровне и многое, многое другое). Нужны опять время и деньги.

Сергей ТКАЧ