Злые языки: Как упертые жители Молдовы окончательно превратили в клоунаду языковой вопрос в стране

Неправы все — и русскоязычное население, и национальное большинство.

Сейчас вся Молдова гудит из-за недавнего лингвистического спора — назовем его так - между молдавским депутатом и журналисткой. Последняя задавала вопросы на румынском, народная избранница просила говорить с ней на русском, потому, что говорит на государственном плохо. Никто не пошел друг другу на уступки. И общество разделилось на два лагеря... Вот только мне кажется, что неправы обе стороны. Обобщая — объясню.

Прежде всего, я начну с того, что я вообще не поддерживаю языковую принципиальность. Да, русский язык — это язык межнационального общения, но это не повод не учить государственный. И наоборот — румыноязычное население не должно усердствовать в своей правоте, педалируя свой статус национального большинства — страна у нас мультикультурная, со своими особенностями, и это следует уважать.

Меня искренне удивляет желание некоторых запереться в своей нише. Я часто слышу: «Вот жил при советской власти — не нужен был мне молдавский, а теперь учить поздно». Не поздно — просто нет желания. И советской власти тоже нет, зато есть реалии, которые диктуют свои правила. И знать государственный язык сейчас необходимо — разве с этим можно спорить?

Я слышу и другое: «Я в Молдове — значит, говорю по-румынски». И касается это в том числе разговоров с представителями национальных меньшинств. Это тоже глупое упрямство! В чем смысл любой коммуникации? Донесение собеседниками друг другу информации. Если он более полно и корректно способен выразить ее на русском, и собеседник его поймет — в чем проблема?

Мне думается, что языковой вопрос окончательно и не разрешается именно из-за упертости представителей как с одной стороны, так и с другой. Знание языков — это отличный навык, одним ограничиваться в 2018 году, мягко говоря, странно. А главное — зачем лишать себя удовольствия знакомиться с новыми людьми, культурами, знаниями? Мы мультикультурная страна, да? Так давайте ею быть на самом деле.

Дмитрий КОБЗАРЬ