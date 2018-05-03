Ион Чебан и Андрей Нэстасе обвинили друг друга в плагиате

Кандидаты в мэры от Партии социалистов и "Платформы достоинство и правда" обвинили друг друга в плагиате. Ион Чебан усмотрел сходство своей предвыборной программы и той, которую продвигает Андрей Нэстасе. ППДП до этого обвинила социалиста в краже слогана.

"Обычно сравнение доказывает, что 60% они взяли из нашей программы, а также листовки, которые мы видели. Отсутствует либо воображение, либо опыт. У нас такой проблемы нет. Встретимся на дебатах, обсудим", - сказал кандидат в мэры столицы от ПСРМ Ион Чебан.

В середине минувшего месяца партия "Платформа достоинство и правда" заявила, что предвыборный слоган социалистов "Сегодня столица, завтра все страна" является переиначенным лозунгом ППДП "Спасем столицу, потом спасем всю страну". Между тем оба слогана повторяют идею, которая использовалась в Румынии в 1989 году. Тогда на улицах Тимишоары появился призыв "Сегодня Тимишоара, завтра вся страна".