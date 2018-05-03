Водителей Молдовы ожидают новые штрафы, если они забудут о детях

Правительство Молдовы решило ужесточить наказание для некоторых категорий водителей: что намерены сделать власти республики?

Молдавские власти решили удвоить штрафы за перевозку детей без специального автокресла. Правительство утвердило поправки в Кодекс о правонарушениях, которые предполагают ужесточение наказания за несоблюдение этого правила.

Таким образом, водители, которые не устанавливают детское автокресло, рискуют заплатить от 600 леев до тысячи 200 леев, а также получить два штрафных пункта. На данный момент наказание за соответствующее нарушение составляет 300-600 леев и три штрафных очка.

Теперь изменения должны рассмотреть и утвердить в парламенте республики.