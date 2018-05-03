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Куда исчез кишиневский цирк: как живут артисты
03.05.2018

Один из самых известных цирковых артистов Республики Молдова Думитру Веленчук раскрыл тайны о судьбе работников кишиневского цирка.

Из-за отсутствия арены и элементарных условий артисты кишиневского цирка вынуждены арендовать тренировочный зал, рассказал в интервью радиостудии Sputnik цирковой артист Думитру Веленчук. После обретения независимости Молдовы он стал первым режиссером столичного цирка.

Единственная в Молдове профессиональная труппа, сформированная из акробатов, дрессировщиков и жонглеров, была упразднена. А самые лучшие наши артисты переехали в США, Японию или европейские страны.

"Часть оборудования храню в гараже. Труппа расформирована, но живем в надежде, что все восстановится", — заявил Веленчук.

По его мнению, было ошибкой передавать столичную арену на баланс министерства культуры.

"Жаль, что не получилось перевести арену на баланс местных властей, так как сейчас — хаос и деградация. Большая арена разрушена, а артисты платят за тренировки. То, что сейчас у нас нет профессиональной труппы, связано с тем, что отсутствует необходимая арена. Невозможно разработать комплексную, красочную программу на высоте 3-4 метра", — отметил Веленчук.

Веленчук известен и тем, что со своей труппой создал новый цирковой жанр — акробатика на ходулях. В мире аналогов ему не было. В начале двухтысячных Европейская цирковая ассоциация назвала выступление молдаван "Лучшим номером международного уровня". С ним артисты объездили 24 страны, посетили более 1000 городов.


 
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