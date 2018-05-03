Назначение Ботнаря директором СИБ с точки зрения аналитиков

Предложенная Демократической партией кандидатура Василия Ботнаря на пост директора службы информации и безопасности была выдвинута в контексте парламентских выборов, которые состоятся в текущем году. В то же время выдвижение Ботнаря было неожиданным. Заявления сделали гости передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передает IPN.

Депутат-либерал Лилиан Карп сказал, что избран человек из первой линии доверия лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, человек, с которым он шел рука об руку с первых дней, к которому есть полное доверие. В то же время Ботнарь был министром информационных технологий, и будет неудивительно, если в скором времени появится проект "закона Большого брата", а в ходе избирательной кампании будет вестись мониторинг за всеми. "Об этом назначении не говорилось ранее в публичном пространстве", - сказал Лилиан Карп.

Аналитик Оазу Нантой задается вопросом: почему бывший директор СИБ Виталие Пырлог ушел со своей должности, если был выдвинут той же партией? Нантой говорит, что приближаются парламентские выборы, поэтому на такую должность назначено доверенное лицо. Но с с формальной точки зрения в этой ситуации нарушений нет.

Бывший депутат Стелла Жантуан считает, что назначение Ботнаря соответствует стилю руководства ДПМ: "Для меня это назначение говорит о том, что круг лиц, неугодных лиц для лидеров Демпартии, расширяется, а круг доверенных лиц сужается. Это экстремальное решение, поэтому оно и появилось так быстро. Допускаю, что оно было очень неожиданным, в том числе и для самого Василия Ботнаря", - заявила Жантуан. По ее словам, возникает другой вопрос, кто придет на место главы "MoldovaGaz"?

Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету предложит пленуму парламента на одном из следующих заседаний кандидатуру Ботнаря на должность директора Службы информации и безопасности сроком на пять лет.