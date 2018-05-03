Как ведут себя различные телеканалы в преддверие выборов

Семь из десяти телеканалов, прошедших мониторинг в период с 20 по 27 апреля, не отражают объективно и непредвзято избирательную кампанию новых местных выборов 20 мая, продвигая политические программы определенных кандидатов. Это отмечено в первом отчете о результатах мониторинга поведения СМИ в период избирательной кампании, представленного в среду, 2 мая, Центром независимой журналистики, передает IPN.

Согласно пресс-релизу учреждения, данные мониторинга показывают, что большинство телеканалов не предоставили равный доступ для всех конкурентов на выборах, зарегистрированных в избирательной кампании, не обеспечили плюрализм мнений, а также сбалансированность источников.

Несмотря на то, что каналы Prime, Canal 2 и Publika объявили, что не будут освещать избирательную кампанию, транслировали в выпусках новостей материалы, прямо или косвенно касающиеся выборов, в основном с независимым кандидатом Сильвией Раду. В то же время, Publika негативно освещала кандидата ППДП, ПДС и ЛДПМ Андрея Нэстасе.

НТВ и Accent усиленно рекламировали кандидата ПСРМ Иона Чебана и нападали на Сильвию Раду, Андрея Нэстасе, кандидата ЛП Валериу Мунтяну, Регину Апостолову из Партии Шора. На РТР по частоте репортажей отмечено небольшое продвижение имиджа Иона Чебана и Регины Апостоловой.

На Jurnal TV отмечена антипатия к Сильвии Раду и рекламирование кандидата Андрея Нэстасе. В то же время телеканал отличился объективным освещением всех кандидатов, которые организовали избирательные события для прессы.

Moldova 1, Pro TV и TV 8 показали сбалансированный подход, обеспечивая доступ большинству конкурентов, не продвигая прямо или косвенно кого-либо из кандидатов.

Мониторинговый отчет был подготовлен Центром независимой журналистики в качестве партнера проекта: „СМИ в поддержку демократии, открытости и ответственности в Молдове” (MEDIA-M), финансируемого USAID и осуществляемого Internews.