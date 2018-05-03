Представитель Демпартии в Бельцах докладывает в центр о сотрудничестве с кандидатом Додона

Бельцкий муниципальный советник ДПМ Сергей Иордан отчитался перед центральным офисом Демпартии о том, как идет совместная кампания по избранию кандидата Партии социалистов на должность мэра Бельц Александра Усатого.

Источник, передавший документ в редакцию агентству OMEGA, настаивает на его подлинности.

В документе Сергей Иордан информирует центральный офис в своем качестве координатора по юридическим вопросам, представителя в территориальных избирательных органах и ответственного за обеспечение безопасности мероприятий избирательной кампании.

Особое внимание обращают на себя некоторые фрагменты, прямо указывающие на тесное сотрудничество ДПМ с называющей себя «оппозиционной» Партией социалистов.

«Согласно жеребьевке, поддерживаемый ДПМ кандидат в примары зарегистрирован под № 2», - пишет Иордан. Для справки: на выборах мэра Бельц под № 2 зарегистрирован кандидат Партии социалистов Александр Усатый.

«На данном этапе возникают незначительные технические накладки при консультациях с представителями ПСРМ, но они разрешаются оперативно без проблем», - продолжает отчитываться представитель партии Плахотнюка об отношениях с партией Додона.

Более того, он заверяет центральный офис ДПМ, что «все вопросы юридического характера решаются в рабочем порядке без каких-либо проблем в тесном сотрудничестве с представителями ПСРМ».

Своеобразным апофеозом документа является описание ближайших совместных акций, которые планируются по договоренности между ДПМ и ПСРМ:

«На участках, согласно договоренности с представителями ПСРМ, распространяется агитационная литература, газеты раздаются лично в руки из числа тех, которые были даны на участок – 300 штук. Подготавливаются баннеры, наклейки на автомобили. Ожидается агитационный автопробег по городу, организованный представителями ПСРМ, в котором примут участие и наши волонтеры».: