За четыре дня майских каникул полиция поймала пьяными за рулем 113 водителей

За четыре дня майских миниканикул на дорогах страны произошло 28 аварий, в результате которых три человека погибли, еще 39 пострадали.

Кроме того, 113 водителей поймали пьяными за рулем. Из них 70 были в состоянии сильного алкогольного опьянения. В связи с этим, Национальная патрульная инспекция предлагает ужесточить наказания в отношении водителей, севших за руль выпившими. Их предложено лишать водительских прав, а восстановить удостоверение можно будет лишь после повторной сдачи экзаменов. Проект поправок будет направлен на одобрение в правительство.

Всего было зарегистрировано несколько тысяч нарушений правил дорожного движения.

"За данный период было составлено около трех тысяч протоколов по административным нарушениям. Радары зафиксировали свыше шести тысяч случаев нарушений скоростного режима, которые еще предстоит задокументировать", - сообщил старший инспектор НПИ Павел Апостол.