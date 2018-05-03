«Электронное нашествие»: Что опаснее – вышки сотовой связи, Wi-Fi или мобильные телефоны?

Сейчас, когда мобильные устройства беспроводной связи используются даже дошкольниками, многие начинают интересоваться, какое влияние оказывают на человека эти технологии.

NOI.md попробовал разобраться, чего следует опасаться на самом деле? Ведь в общем фоне радиоизлучения в городе – а это одновременная работа мобильных телефонов, теле- и радиостанций, бытовых электрических приборов, микроволновых печей, Wi-Fi роутеров и высоковольтных линий – доля излучения от базовых станций сотовой связи составляет менее одного процента.

Как не «поймать» радиацию?

Как мы выяснили в предыдущей публикации, в последнее время недостаточное количество базовых станций перестало быть актуальным вопросом для Молдовы, поскольку операторам удалось устранить большинство «дыр» в покрытии их сетей. Представитель руководства одной из компаний мобильной связи отметил в неофициальной беседе, что этот фактор свидетельствует в пользу безопасности, ведь чем реже стоят станции, тем хуже для здоровья. Дело в том, что когда прием слабый или сеть не ловится, то есть базовая станция находится слишком далеко от мобильного телефона, он выходит на максимальную мощность своего передатчика, нагревается и постоянно посылает запрос. Аппарат работает на пределе мощности в поисках сигнала, что в разы увеличивает его радиоизлучение.

В перечне объектов, создающих электромагнитные поля, вышки мобильной связи стоят на последнем месте – после телерадиопередающих и радиолокационных станций и других мощных объектов. Они излучают электромагнитные волны в определенном радиусе, тогда как телевизионные, например, на 360 градусов вокруг себя. Специалисты говорят, что мобильные антенны «светят» туда, куда они направлены, поэтому опасности для жителей дома, на крыше которого они установлены, нет. В этом случае жильцы находятся в так называемой «мертвой зоне». Излучение антенн не затрагивает их вообще, поскольку распространяется в стороны. Они «поймают» радиацию только в том случае, если излучатели направлены вниз. Тот же принцип действует и на вышках, расположенных в открытом поле или на улице.

В случае нахождения с базовой станцией примерно на одном уровне горизонтально, опасная зона составляет не более 30 метров. Излучение имеет свойство угасать пропорционально квадрату расстояния (если расстояние от источника излучения увеличилось в 2 раза, излучение ослабилось в 4 раза и т.д.). Таким образом, несколько десятков метров удаления от базовой станции – это практически 100-процентная гарантия отсутствия какого-либо способного влиять на здоровье излучения.

Как отмечают в Национальном агентстве по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), для вышек мобильной связи санитарно-защитные зоны, как правило, устанавливаются расчетным путем в зависимости от мощности и типа антенны. До того, как антенну смонтируют, рассчитывается, какое электромагнитное излучение будет вокруг нее, куда оно будет направлено, по специальным графикам определяется зона возможного влияния. Исходя из этого определяется место размещения источника электромагнитного излучения. Но стандартные границы здесь определить невозможно.

Специалисты НАРЭКИТ советуют населению не препятствовать установке базовых станций, отмечая, что рост количества и частоты вышек сотовой связи приводит к уменьшению зоны покрытия и более слабому излучению. Представители агентства полагают, что безопасность для здоровья при этом гарантируется благодаря сертификации оборудования и санитарно-гигиеническим нормам. По данным регулятора, отступления от этих правил единичны. Из 50-60 нарушений, ежегодно выявляемых НАРЭКИТ, лишь несколько связаны с нарушениями в этой области.

Жертвы «радиофобии»

Комментируя повышенную тревожность в связи с соседством с вышками сотовой связи, врачи говорят о появлении так называемой «радиофобии» – нервно-соматических психических и физиологических расстройств, выражающихся в необоснованной боязни электромагнитного излучения. При таком состоянии человек зачастую чувствует на себе действие волн физически, как бы ощущает воздействие чужой силы на свой организм. Симптомы заболевания не бывают изолированными, они проявляются в комплексе с другими недугами: бессонницей, тошнотой и т.д. По мнению медиков, если человек слишком восприимчивый и впечатлительный, у него может появиться фобия даже после прочтения статьи или просмотра яркого репортажа.

Практика показывает, что подобные симптомы проявляются, когда оборудование операторов появляется в поле зрения граждан, и при этом у них отсутствует достоверная информация. Это одна из основных причин, по которым во многих странах такое оборудование рекомендуют размещать в местах, которые не находятся в зоне прямой видимости жителей. В числе других мер, практикуемых за рубежом и призванных снизить тревогу у населения, - запуск горячей линии по вопросам безопасности сотовой связи, где можно получить информацию о законности, нормах и правилах установки, доступе к разрешительным документам, а также уточнить нормативы мощности базовых станций и сведения о контрольных органах, которые следят за уровнем излучения.

Похоже, что и молдавским властям пора задуматься о действиях, направленных на информирование населения о воздействии радиочастотных сигналов, испускаемых базовыми станциями и другим оборудованием операторов мобильной связи. В последнее время не только в европейских странах, но и в ряде государств СНГ прошли информационные кампании, в ходе которых граждане получили возможность узнать, чего стоит и не стоит опасаться, когда речь идет о воздействии электромагнитного поля. В то же время в местах, где оборудование находится в зоне видимости, размещаются информационные панно с номером горячей линии.

«На самом деле, довольно сложно со всей определенностью сказать, вредна ли эта техника,- отмечает один из собеседников NOI.md, эксперт в области телекоммуникаций.- Денег на такие исследования в Молдове не выделяется. В любом случае у нас нет доказательств негативного влияния базовых станций на здоровье людей, хотя то, что очень многие нервничают из-за такого соседства – это факт. Кроме того, выявить влияние именно базовых станций очень сложно, учитывая обилие других источников излучения. С большой долей уверенности можно сказать, что правильно установленные антенны мобильной связи являются безопасными, поскольку их мощность не превышает нескольких десятков ватт. Переустановка вышек мобильной связи в другие места эффекта не принесет, поскольку электромагнитные поля есть везде, где есть мобильные телефоны».

От репитеров до микроволновок

По словам специалистов, людей должны больше беспокоить мобильные устройства, которые действуют на нервные центры мозга намного сильнее. Излучение от станций сотовой связи по вредности не идет ни в какое сравнение с мобильниками, регулярно облучающими наши головы. Проблема заключается не столько в передатчиках сотового сигнала, сколько в слишком частом и интенсивном использовании телефонов. Мобильный аппарат мы обычно прижимаем к уху при разговоре, он максимально «близок к телу» и работает непосредственно у головы. При этом происходит определенное электромагнитное излучение в моменты установления соединения с ближайшей базовой станцией (таких попыток делается несколько в минуту). Постоянное использование сотового телефона существенно увеличивает дозу такого излучения.

В этой связи врачи рекомендуют как можно меньше пользоваться мобильными телефонами или хотя бы применять наушники. При совершении звонка наибольшее излучение приходится на момент установки соединения, поэтому рекомендуется первые секунды после подключения не подносить телефон слишком близко к уху. Так как мобильник и базовая станция постоянно обмениваются данными, то при нахождении в зоне плохого приема (например, в подземных переходах) устройство поднимает мощность передатчика, чтобы сигнал достиг вышки. Если эта связь нарушается, то абонент не регистрируется в сети. Поэтому в случае плохого приема рекомендуется держать телефон подальше от себя.

Специалисты также обращают внимание на риски, которые исходят от репитеров – устройств для усиления сигнала мобильной связи, которые нередко продаются на рынках, могут быть кустарно собранными, несертифицированными и нелегально завезенными. При установке таких аппаратов пользователи рискуют получить опасную дозу облучения. К тому же репитеры забирают емкость сети, ухудшая связь у соседей, если речь идет о жилых домах.

Также не стоит забывать про Wi-Fi роутеры, микроволновые печи и прочую полезную в быту, но вредную для здоровья технику. Например, если открыть дверцу микроволновой печи, то она будет давать около 120 ватт радиоизлучения, что недопустимо. Поэтому СВЧ-печи не работают с открытой дверцей. В то же время в целях обеспечения безопасности производители не выпускают базовые станции сотовой связи мощностью сильнее 46 ватт.

Вреден ли Wi-Fi роутер?

Отдельная тема – Wi-Fi оборудование, которое сегодня появилось практически в каждом доме, где есть ноутбук и современный смартфон. Даже если у кого-то такой прибор отсутствует, лучи могут доходить из соседних квартир. Речь идет об электромагнитном сигнале, беспроводной технологии, которая обеспечивает взаимодействие (передачу информации) различных устройств по каналу радиосигналов с определенной частотой. Вопрос о том, вреден ли Wi-Fi роутер для здоровья, изучался очень тщательно и результаты исследований порой давали разные результаты. Так, некоторые специалисты в области медицины утверждают, что вред от Wi-Fi распространяется на сосуды головного мозга, мужскую репродуктивную способность, но больше всего пострадать могут дети, чей организм только формируется.

В то же время есть исследования (особое внимание этому направлению уделяет британский Минздрав), которые говорят, что воздействие роутера крайне незначительно для здоровья, если сравнивать его с другими приборами. Доказано, что уровень излучения, исходящего от Wi-Fi устройств, в 600 раз ниже допустимых и безвредных для человека норм радиомагнитного излучения. В одном из отчетов указывается, что 20 ноутбуков и 2 роутера создают такое же излучение, как и один мобильный телефон. В Молдове исследований на эту тематику не проводилось, однако большая часть местных специалистов, включая представителей НАРЭКИТ, высказываются за спокойное отношение к излучению Wi-Fi.

Ученые разработали ряд рекомендаций для желающих минимизировать воздействие электромагнитных волн на человеческий организм при передаче данных беспроводным путем. Прежде всего, следует установить роутер максимально далеко от людей, в отдалении от спальни, детской комнаты и рабочего или другого места, где человек пребывает большое количество времени. Ребенку нужно ограничивать доступ к Wi-Fi, стараясь отвлечь его на другую, более полезную и более активную деятельность, чтобы не подвергать растущий организм дополнительными, хоть и ничтожными, излучениями. Беспроводной источник посылает сигналы постоянно, поэтому при длительном неиспользовании интернета, в особенности ночью, прибор лучше выключить.

Позиция ВОЗ, которая изучила тему вредности Wi-Fi, заключается в том, что в настоящее время не существует доказательств, подтверждающих какие-либо последствия для здоровья от использования этой технологии. Однако при этом ВОЗ говорит о наличии «некоторых пробелов» в исследованиях и о необходимости дальнейшего изучения этого вопроса. Иными словами, после изобретения Wi-Fi прошло еще слишком мало времени и до конца верные выводы делать рано.

Каждое устройство по отдельности, возможно, и не нанесет человеку существенного вреда, но, когда все работает в совокупности – это повод задуматься и вспомнить об элементарных правилах самозащиты. То, что радиоизлучение само по себе опасно, – аксиома, которая в научном сообществе не подвергается сомнению. Специалисты говорят об очевидности того, что в перспективе в Молдове придут к более жестким нормативным правилам и стандартам. В частности, должны появиться правила, которые регулируют место установки специализированного оборудования вблизи школ и дошкольных учреждений, ведь ВОЗ особо подчеркивает, что дети имеют «уникальную уязвимость» к электромагнитному излучению.