Урекян сровнял с землей одного из кандидатов в примары столицы

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Бывший примар столицы Серафим Урекян разбил в пух и прах предвыборные обещания кандидата либералов на должность примара Кишинева Валерия Мунтяну.
«Если Валерий Мунтяну говорит такой бред, тогда действительно проблематично за него голосовать. Я бы тоже взял под юрисдикцию Кишинева Гибралтар, Дарданеллы, и мы бы все тогда отдыхали на печи. Неужели в Кишиневе найдется дурак, который не поймет, что это невозможно, что это настоящий бред?», – заявил Серафим Урекян.
Более того, Урекян выразил свое негодование по поводу обещаний других кандидатов, которые все как один говорят, что они уволят всех нынешних чиновников примэрии.
«Неужели все мы в этой стране мерзавцы? Есть люди в примэрии Кишинева, в службах Кишинева, люди трудолюбивые, знающие, достойные. Не чета этим, которые внезапно стали великими патриотами. Есть люди, которые годами работали ради Кишинева», – подчеркнул Серафим Урекян.
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