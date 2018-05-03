Урекян сровнял с землей одного из кандидатов в примары столицы

Бывший примар столицы Серафим Урекян разбил в пух и прах предвыборные обещания кандидата либералов на должность примара Кишинева Валерия Мунтяну.

По словам бывшего градоначальника, идеи возвращения аэропорта или демонтажа железнодорожных путей невозможно реализовать, отмечает CURENTUL.

«Если Валерий Мунтяну говорит такой бред, тогда действительно проблематично за него голосовать. Я бы тоже взял под юрисдикцию Кишинева Гибралтар, Дарданеллы, и мы бы все тогда отдыхали на печи. Неужели в Кишиневе найдется дурак, который не поймет, что это невозможно, что это настоящий бред?», – заявил Серафим Урекян.

Более того, Урекян выразил свое негодование по поводу обещаний других кандидатов, которые все как один говорят, что они уволят всех нынешних чиновников примэрии.

«Неужели все мы в этой стране мерзавцы? Есть люди в примэрии Кишинева, в службах Кишинева, люди трудолюбивые, знающие, достойные. Не чета этим, которые внезапно стали великими патриотами. Есть люди, которые годами работали ради Кишинева», – подчеркнул Серафим Урекян.