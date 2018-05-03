Додон призвал Филипа уйти в почетную отставку

Участие ЕС в переговорах о формировании будущего правительства является неконституционным действием.

Заявление принадлежит президенту Республики Молдова Игорю Додону, который советует премьер-министру Павлу Филипу подать в отставку после слов, что партнеры ЕС могут опосредовать политическое соглашение между проевропейскими силами после 2019 года, передает Noi.md.

«Проевропейцы обвиняют нас в дружбе с Россией, но они открыто приглашают еврокомиссаров формировать правительство после выборов. Филипу сейчас, после заявления, что он готов уступить власть иностранным силам, стоило бы подумать о почетной отставке. Подтверждается то, что я давно говорю: европейцы готовят новый АЕИ в Молдове, готовятся снова взять инициативу власти в нашей стране, создавая правоцентристское большинство, как было в свое время с АЕИ1, АЕИ2 и т.д.», – подчеркнул Игорь Додон.

Глава государства охарактеризовал заявление Филипа как серьезное нарушение суверенитета государства.

«Но им ничего не удастся, никакие переговоры им не помогут, потому что после осенних парламентских выборов они окажутся в оппозиции. Время евроунионистов заканчивается почти 10 лет некомпетентного и катастрофического правления», – заключил Игорь Додон.